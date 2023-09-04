Ізабель Юппер вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю в приголомшливій сріблястій сукні

70-річна актриса з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю у вражаючому вбранні з бахромою.

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70-річна Ізабель Юппер продемонструвала своє приголомшливе почуття стилю, з'явившись у сукні зі срібною бахромою на прем'єрі фільму "Маестро" на Венеціанському кінофестивалі. Про це пише Daily Mail.

Французька кінозірка була втіленням французької вишуканості в сміливій ефектній сукні з високим вирізом і бахромою від свого давнього фаворита, бренду Balenciaga.

Ізабель Юппер на Венеційському кінофестивалі

Щоб завершити свій унікальний образ, Ізабель вибрала пару туфель на дуже високій платформі.

Ізабель стала однією з небагатьох зірок світового масштабу, які відвідали прем'єру фільму "Маестро" про композитора Леонарда Бернстайна.

Ізабель Юппер на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Бредлі Купер, який став режисером фільму і виконав у ньому головну роль, був відсутній на прем'єрі, як і інші голлівудські зірки. Оскільки більша частина Голлівуду уникає червоних доріжок через триваючий страйк WGA і SAG-AFTRA — профспілок акторів і сценаристів.

Купер грає легендарного музичного диригента у фільмі разом з Кері Малліган, яка грає його дружину Феліцію Монтеалегре, а у фільмі досліджуються їхні стосунки.

"Маестро" назвали одним із найочікуваніших релізів цього року, і він став першим проектом Купера як режисера після його номінованого на "Оскара" фільму "Зірка народилася".

Утім, не обійшлося без скандалів. Після виходу трейлера Бредлі звинуватили в антисемітизмі, бо він використав дуже дивний грим для створення образу композитора.

Трейлер фільму "Маестро"

Провідних членів єврейської громади обурив величезний ніс, який навіщось причепили Куперу для ролі, тож актора звинуватили у використанні карикатурного "єврейського обличчя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі вбрання першого дня Венеціанського кінофестивалю. Всупереч побоюванням, червона доріжка все-таки відбулася, але по ній йшли здебільшого італійські зірки, не пов'язані зобов'язаннями перед американською профспілкою акторів, а також інші селебріті з Європи.

Пізніше на червону доріжку прибув Мадс Міккельсен, виконавець головної ролі в історичному фільмі "Меч короля". Зірка "Ганнібала" приїхав до Венеції разом зі своїм сином.