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Стиль життя

Бредлі Купер та Ірина Шейк разом відвели доньку до школи (фото)

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Фото: Getty Images | Бредлі Купер та Ірина Шейк відвели доньку Лею до школи

Шейк та Купер, які зустрічалися з 2015 по 2019 рік, вперше відвели свою дочку до школи.

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Бредлі Купер і колишня Ірина Шейк знову возз'єдналися — цього разу, щоб проводити свою доньку Леа Де Сен на її перший день у школі в Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

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На фотографіях колишні трималися за руки зі своєю шестирічною дитиною, коли вони йшли на територію школи.

48-річний американський актор був у повсякденному одязі, одягнувши синю футболку, шорти та кросівки. Він також доповнив аутфіт синьою бейсболкою та сонцезахисними окулярами.

37-річна російська супермодель, навпаки, була одягнена в чорну сукню-толстовку і шкіряні чоботи до коліна, незважаючи на спеку в Нью-Йорку. Вона спробувала залишитися інкогніто у важливий день доньки, надівши на голову капюшон сукні та доповнивши ансамбль чорними сонцезахисними окулярами.

Їхній сімейний день настав більш ніж за тиждень після того, як Шейк і Купер, які зустрічалися з 2015 до 2019 року, разом із донькою вирушили у відпустку в Італію.

Нагадаємо, зіркова пара зустрічалася 4 роки до розставання 2019 року. Після цього вони залишилися в хороших дружніх стосунках і часто проводять час заради доньки. Минулого літа вони вирушили у спільну подорож, а шанувальники поспішили припустити, що дует знову разом.

У червні 2023 року зарубіжні ЗМІ повідомили, що в Ірини Шейк роман із 46-річним квортербеком НФЛ Томом Бреді. Кілька тижнів тому джерела підтвердили, що Шейк і Бреді готові жити разом.