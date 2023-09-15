Вікторія Бекхем продемонструвала діловий ансамбль на осінь 2023 (фото)

Знаменитість провела час з Анною Вінтур та Едвардом Еннінфулом.

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49-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем відвідала всесвітній показ Vogue, що відбувся в Theatre Royal Drury Lane, пропустивши червону доріжку. Знімками з події дружина Девіда Бекхема ділиться у своєму Instagram.

Багатодітна мама демонструвала витонченість у чорному смокінгу з шовковими лацканами зі своєї нової колекції. Вона поєднала його з парою гармонійних чорних штанів із шовковою смугою внизу та зібрала своє довге волосся в гладкий хвіст. А на її ногах були чорні туфлі.

Звертаючись до своїх підписників у соцмережі, знаменитість сказала: "Я якраз їду на Vogue World, весь день була в студії на підготовці до показу, тому поспішала, щоб підготуватися".

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Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Захід став збором коштів для британської індустрії виконавського мистецтва, а головна редакторка Vogue Анна Вінтур спостерігала за процесом.

Бекхем також поділилася фото з Вінтур та головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Вікторія Бекхем з Анною Вінтур та Едвардом Еннінфулом

Перша подія Vogue World включала показ мод і вуличний ярмарок, коли вона відбулася в районі м’ясної промисловості Нью-Йорка у 2021 році.

Нагадаємо, принцеса Євгенія вперше після народження сина вийшла на публіку, відвідавши цю ж подію у Лондоні.

Також Фокус писав про появу Джареда Лето на Vogue World 2023.