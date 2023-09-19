Том Фелтон повернувся до ролі Драко Малфоя заради реклами доставки

Зірка "Гаррі Поттера" згадав свої щасливі часи в Гоґвортсі в новій рекламі, але у фіналі ролика опинився в наручниках.

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Том Фелтон потрапив за ґрати через ностальгію за старими часами в Гоґвортсі. Принаймні, так відбувається в новому рекламному ролику актора Uber Eats. Але ролик актора, який найбільш позитивно зі своїх колег висловлюється про зйомки у фільмах про Гаррі Поттера, вийшов кумедним. Про це пише Independent.

Випускник "Гаррі Поттера" знімається в новій відеорекламі компанії з доставки їжі в рамках кампанії "Отримайте майже все". У ролику Том Фелтон живе в передмісті і з ностальгією згадує той час, коли він був Драко Малфоєм, дивлячись на портрет свого задумливого колишнього "я".

Том Фелтон у рекламному ролику

Він ризикує і замовляє в доставці "магію", отримуючи чарівну паличку. Його сусід Джим, який прибирає купу листя, просить змусити зникнути сміття, Фелтон змахує паличкою, але замість листя зникає сам сусід.

Сусіди Фелтона організовують пошукову групу, а сам Драко Малфой змушений переховуватися. Він швидко стає головним підозрюваним, оскільки новинні телеканали повідомляють, що Фелтона розшукує поліція "за магію".

Реклама закінчується тим, що Фелтона заарештовано, а слоган повідомляє, що "магії немає", а ось морозиво "Крижана магія" є, і його то і повинен був отримати Фелтон, як показує альтернативна кінцівка.

Раніше в рекламних кампаніях бренду знімалися Періс Гілтон і члени знаменитої сім'ї зоологів Ірвінгів.

Нещодавно Фелтон поділився багатьма подробицями закулісного життя популярної франшизи про Гаррі Поттера у своїх нових мемуарах "За межами палички: Магія і хаос дорослішання чарівника", опублікованих у жовтні 2022 року. Актор грав Драко Малфоя у всіх частинах, починаючи з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" і закінчуючи "Гаррі Поттер і дари смерті: Частина 2".

Фелтон розповів, що Руперта Грінта оштрафували на 2500 фунтів за сміх під час зйомок, а Алан Рікман одного разу насварив його, коли він наступив на плащ Снейпа.

Однак раніше він визнав, що граючи свого "злого" персонажа Драко Малфоя, він сподівався, що це забезпечить йому успіх у протилежної статі, але дівчатка в школі його не злюбили.

Втім, у мемуарах він також зізнався, що був закоханий в Емму Вотсон. Том і Емма дружать досі.