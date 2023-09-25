Андре Тан назвав п'ять найактуальніших трендів осені 2023 року

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Осінь — пора переходу від тепла до холоду, коротких днів і довгих вечорів. Однак три найближчі місяці, які залишилися до зими, — зовсім не привід сумувати і впадати в зневіру. Будь-який, навіть найпохмуріший день можна зробити яскравим, підібравши відповідне вбрання, стильне і модне, в якому буде тепло і комфортно. Поговоримо про п'ять трендів осені 2023, які допоможуть кожній модниці мати вигляд на мільйон навіть за найгіршої погоди.

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Андре Тан назвав п'ять речей, які старять будь-яку жінку

Офісний стиль

Цього року світові подіуми підкорив стиль Old Money. Йому притаманні такі якості як мінімалізм, базові кольори та якісні матеріали. Перероблена "класика" — проявляється цього сезону у вигляді нестандартних костюмів і піджаків, подовжених оверсайз-жилетів без рукавів і сміливого поєднання форм і силуетів.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Еко-шкіра

Еко-шкіра — це, мабуть, те, що не залишить жодну модницю байдужою. Світові покази рясніли її різноманітністю — від оверсайз косух до шкіряних штанів і спідниць будь-якої довжини. Цей матеріал став справжнім фаворитом — особливо для прохолодної погоди.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Трикотаж

Трикотажний одяг закореніло осілим у нашому гардеробі ще з літнього сезону. А в дні, коли відчувається перша осіння прохолода, як ніколи доречні базові светри, гольфи, лонгсліви, трикотажні костюми зі штанами та спідницями, сукні максі й не тільки. Такий одяг допоможе виглядати стильно і водночас почуватися максимально комфортно. Приємні на дотик тканини ніжно-бежевого та білого кольору з еко-бавовни, які підкреслять вашу жіночність та витонченість.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Картатий принт

Клітинка — чи не найпопулярніший принт, поява якого стала яскравим елементом майже кожного показу. Він з'являється як у класичному стриманому поєднанні, так і в більш зухвалих і сміливих фарбах. Андре Тан пропонує використовувати незвичайне поєднання кольорів і форм, які додадуть кожному образу родзинки і розбавлять сіру похмуру буденність.

Фото: Andre Tan

Верхній одяг максі та міді.

За словами Андре Тана, максі-пальто — білі або в гусячу лапку, містять у собі справжню магію стрункості та жіночності. Це нове бачення усталених класичних форм у поєднанні з елементами модерну та сучасного текучого світу.

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