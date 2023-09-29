Пийте щоранку: 7 причин почати свій день зі склянки теплої води й меду

Усі знають, що насамперед після пробудження потрібно випити склянку води, але якщо вона буде з медом, ви отримаєте ще більше користі для здоров'я.

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Мед — неймовірно цінний і корисний натуральний продукт, а якщо змішати його з теплою водою та випити натщесерце, то ви зробите велику послугу своєму здоров'ю. Хоча тепла вода сама по собі вважається напоєм сильної дії, який може творити справжні чудеса з вашим тілом, додавання меду зробить його тільки кращим. Вживання меду з теплою водою приносить низку переваг для вашого здоров'я. Про це пише Health Shots.

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Допомагає схуднути

Фото: Freepik

Чайна ложка меду, змішана з теплою водою, може викликати відчуття ситості, а це, зі свого боку, може допомогти в управлінні вагою. Вживання теплої води з медом уранці допоможе зменшити тягу до солодких або висококалорійних продуктів, контролювати порції та знизити загальне споживання калорій.

Зберігає водний баланс

Випиваючи натщесерце склянку теплої води з медом, ви зможете уникнути зневоднення. Здоров'я та правильне функціонування всіх систем організму залежать від правильної гідратації.

Покращує травлення

Фото: Freepik

Мед може заспокоїти травний тракт і зменшити подразнення. Тепла вода допомагає полегшити розлад шлунка та здуття живота. Мед містить пребіотики, які стимулюють ріст корисних бактерій у кишечнику.

Зміцнює імунітет

Мед містить антиоксиданти й має протимікробні властивості. Поєднання його з теплою водою допомагає зміцнити вашу імунну систему та захистити від інфекцій.

Зменшує запалення

Мед має протизапальні властивості, які можуть допомогти, наприклад, полегшити біль у горлі або інші запальні захворювання. У поєднанні з теплою водою він допомагає полегшити дискомфорт, пов'язаний із запаленням.

Надає шкірі сяйва

Фото: Getty Images

Мед часто використовується в засобах для догляду за шкірою через його зволожувальні й антибактеріальні властивості. Вживання з теплою водою зберігає шкіру зволоженою та зменшує появу прищів і пігментних плям на шкірі.

Знімає м'язовий біль

Натуральні цукри, які містяться в меді, можуть забезпечити швидкий запас енергії. Він також може чинити незначну знеболювальну дію, полегшуючи м'язовий біль, особливо після тренування.

Важливо зазначити, що, хоча мед пропонує ці переваги, ключовим моментом є поміркованість. Надмірне споживання меду може призвести до збільшення споживання калорій, що може бути шкідливим, якщо ви хочете схуднути. Також слід дотримуватися обережності людям, які мають алергію на мед.

Фото: Freepik

Щоденне вживання меду з теплою водою зазвичай вважається безпечним для більшості людей і може принести користь для здоров'я.

Для більшості людей помірне вживання меду з теплою водою не повинно становити ризику для здоров'я, але можуть бути присутніми індивідуальні реакції. Якщо у вас є побоювання через щоденне вживання меду з теплою водою або якщо ви відчуваєте побічні ефекти, рекомендується проконсультуватися із сімейним лікарем, який може надати вам індивідуальні рекомендації.

Нагадаємо, якщо ваша мета — схуднення, вам необхідно прискорити метаболізм, і в цьому можуть допомогти певні напої.

Раніше Фокус писав про те, що мед покращує травлення, пам'ять і загалом дуже корисний для здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.