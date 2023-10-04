Співачка Ірина Білик у новому селфі показала обличчя без макіяжу (фото)

Вона звернулася до фанів із запитанням, чи впливає зачіска на характер жінки. Шанувальники активно обговорюють її нове фото.

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Українська співачка, композиторка і поет-пісняр Ірина Білик опублікувала в Instagram новий знімок, на якому похвалилася зачіскою і продемонструвала обличчя без косметики.

"А скажіть мені... Чи впливає зачіска жінки на її настрій і характер?", — звернулася вона до фоловерів.

У коментарях фани активно обговорюють її нове фото:

"На характер, мабуть, ні, а ось на настрій дуже".

"Іро, яка ти красива без макіяжу!"

"Впливає) Вам добре з будь-якою зачіскою"

"Я не знаю, чи впливає зачіска на характер жінки, але на настрій точно впливає".

"На настрій можливо, на характер — ніколи! Якщо характер лагідний, то будь-яка зачіска буде прикрашати, а коли людина лай*о — навіть розкішна зачіска не врятує від смороду..."

"Яка гарна з натуральним макіяжем! Неймовірна!"

"На 100%. Якщо на голові класна укладка — ти королева, якщо хаотичні кучері — дівчинка, а якщо "хр*н знає що" — відьма!"

"Швидше навпаки, настрій жінки впливає на зачіску".

"Красуня!!!"

"Та годі це Ви?"

"Так дуже пасує!)".

"Не впізнати без гриму вам дуже добре".

"Без мейку красивіше виглядаєте, ніж із ним. Більш жива і природна)".

"Ви неперевершена".

"Правильно сказати не "впливає", а "виражає" стан душі, якщо ми готові на зміну зачіски, значить, відбуваються зміни і в нашому житті".

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Ірина Білик розповіла про зруйнований будинок. Білик відверто розповіла про наслідки окупації її населеного пункту і руйнування будинку в селі Березівка Бучанського району.