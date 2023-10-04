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Стиль життя

Співачка Ірина Білик у новому селфі показала обличчя без макіяжу (фото)

Ірина Білик, українська співачка
Фото: instagram/bilyk_iryna | Українська співачка Ірина Білик

Вона звернулася до фанів із запитанням, чи впливає зачіска на характер жінки. Шанувальники активно обговорюють її нове фото.

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Українська співачка, композиторка і поет-пісняр Ірина Білик опублікувала в Instagram новий знімок, на якому похвалилася зачіскою і продемонструвала обличчя без косметики.

"А скажіть мені... Чи впливає зачіска жінки на її настрій і характер?", — звернулася вона до фоловерів.

У коментарях фани активно обговорюють її нове фото:

  • "На характер, мабуть, ні, а ось на настрій дуже".
  • "Іро, яка ти красива без макіяжу!"
  • "Впливає) Вам добре з будь-якою зачіскою"
  • "Я не знаю, чи впливає зачіска на характер жінки, але на настрій точно впливає".
  • "На настрій можливо, на характер — ніколи! Якщо характер лагідний, то будь-яка зачіска буде прикрашати, а коли людина лай*о — навіть розкішна зачіска не врятує від смороду..."
  • "Яка гарна з натуральним макіяжем! Неймовірна!"
  • "На 100%. Якщо на голові класна укладка — ти королева, якщо хаотичні кучері — дівчинка, а якщо "хр*н знає що" — відьма!"
  • "Швидше навпаки, настрій жінки впливає на зачіску".
  • "Красуня!!!"
  • "Та годі це Ви?"
  • "Так дуже пасує!)".
  • "Не впізнати без гриму вам дуже добре".
  • "Без мейку красивіше виглядаєте, ніж із ним. Більш жива і природна)".
  • "Ви неперевершена".
  • "Правильно сказати не "впливає", а "виражає" стан душі, якщо ми готові на зміну зачіски, значить, відбуваються зміни і в нашому житті".

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Ірина Білик розповіла про зруйнований будинок. Білик відверто розповіла про наслідки окупації її населеного пункту і руйнування будинку в селі Березівка Бучанського району.