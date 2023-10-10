Що їсти на сніданок? Дієтологи назвали 5 переваг несолодкого сніданку

Чи готові ви відмовитися від капучино і круасана на користь тостів з авокадо та яйцем. Ось чому було б непогано хоча б кілька разів на тиждень віддавати перевагу несолодкому сніданку.

Related video

Люди діляться на 2 категорії: ті, хто люблять солодкі сніданки і ті, хто любить більш пікантні насичені смаки. Несолодкий сніданок може допомогти вам довше зберігати ситість і не перекушувати через кілька годин після їжі кавою з десертом, щоб отримати додаткову енергію. Круасани, масло і джем краще відкласти в сторону, хоча б на деякий час. Про це пише Vogue Italia.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Freepik

"Звичайно, це одне із запитань, яке мені ставлять найчастіше, тому що, як ми знаємо, сніданок залишається найбажанішим прийомом їжі за день. Якщо ви почнете з гарного, здорового і збалансованого сніданку, то зможете зустріти день енергійно і зосереджено, розпочавши його найкращим чином. Саме з цієї причини я злюся, коли чую, що його пропускають через брак часу, просто тому, що "я хочу поспати ще кілька хвилин" або просто тому, що "я не звик це робити". Сніданок — дуже суб'єктивний момент, є ті, хто віддає перевагу солодкому, і ті, хто віддає перевагу солоному. Головне, щоб воно завжди було збалансоване. Для цього мають бути присутні всі макронутрієнти: білок, вуглевод, жир і частина клітковини. Традиційно нам пропонують солодкий сніданок. Але зверніть увагу на вміст цукру, бо він може підвищити рівень цукру в крові та змусити голод повернутися вже за кілька годин. Пікантні, з іншого боку, менш солодкі, але часто містять багато жиру і солі, тому важливо обмежити споживання ковбасних виробів, а також чергувати яйця, свіжі сири і бобові", — каже дієтологиня Паола Пенсолоне. Одне можна сказати напевно: солоний сніданок приносить більше користі, ніж солодкий, з кількох причин.

Тривале відчуття ситості

Фото: Freepik

Солоний сніданок ситніший завдяки наявності білків: яєць, свіжих сирів, бобових, нежирного м'ясного асорті або лосося. Ці білки дають сильніше і триваліше відчуття ситості, ніж молоко, і разом із клітковиною, що міститься в хлібі та овочах, дадуть вам змогу спокійно дожити до обіду без раптових нападів голоду.

Стабільний рівень цукру в крові

Логічно, що в солодкому сніданку міститься велика кількість цукру, оскільки в його основі лежить печиво, кукурудзяні пластівці або круасани. Усі ці продукти підвищують рівень цукру в крові, даючи тимчасове відчуття ситості та запускаючи вироблення інсуліну. Однак вироблення цього гормону триває недовго, і коли воно закінчується, енергія падає, і ви відчуваєте звірячий голод. Саме тому через півтори години після сніданку швидко настає відчуття втоми і повертається бажання перекусити чимось солодким. Із солоним варіантом сніданку цього не відбувається, вироблення інсуліну залишається постійним без піків, а відчуття голоду виникає тільки ближче до обіду, тому це ідеальна їжа для діабетиків або людей з інсулінорезистентністю.

Це практично, коли ви поспішаєте

Фото: Getty

Солоний варіант сніданку — це смачно та зручно, його можна приготувати ввечері або вранці перед виходом з дому. Наприклад, тост із цільнозернового хліба (вуглеводи), нежирне м'ясне асорті, як-от куряча грудка чи індичка (білок), оливки (жири) і салат (клітковина). Паперовий пакет або герметичний контейнер, і сніданок буде збережено. Так, для тих, хто полюбляє подовше поспати, або для тих, хто вічно запізнюється, все ж таки є можливість повноцінно та корисно харчуватися дорогою до офісу, в машині, в трамваї або сидячи за робочим столом.

Підходить усім

Ви побачили, чому солоний сніданок ідеально підходить для діабетиків і людей з інсулінорезистентністю, допомагаючи підтримувати стабільний рівень цукру в крові без коливань. Він більш універсальний, ніж солодкий, пропонує широкий вибір продуктів, що відповідають різним потребам здоров'я. Наприклад, люди з непереносимістю лактози можуть вибирати відповідні для них джерела білка, на відміну від солодкого сніданку, де вибір стоїть між молоком або йогуртом. Або, для людей з непереносимістю глютену і целіакією, важко знайти варіанти на основі вуглеводів, такі як печиво, пластівці або булочки, і вони часто мають незбалансовану харчову цінність. У солоному сніданку вибір більший: хліб, сухарі, палички або хрусткі скибочки з рису, кукурудзи, вівса, гречки або бобових.

Ідеально для спортсменів

Фото: Getty

Ідеальний сніданок до або після тренування має містити достатню кількість цільнозернових вуглеводів, хорошу дозу легкозасвоюваних білків, джерело жирів, а також джерело вітамінів і мінеральних солей (таких, як фосфор і калій). Таким чином, сприяючи відновленню м'язів і заповненню витрачених запасів енергії. Ось чому несолодкий варіант сніданку ідеальний.

Нагадаємо, ці 8 звичних овочів дієтологи не рекомендують їсти на сніданок.

Раніше Фокус писав про те, що експерт з довголіття дав три дієві поради з приготування здорового сніданку з омолоджувальним ефектом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.