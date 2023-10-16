100-річчя студії Disney: 5 секретів успіху компанії

Один із секретів успіху студії Disney — філософія створення "живих" персонажів, наповнених почуттями.

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Компанія Волта Діснея відзначає грандіозний ювілей у понеділок, 16 жовтня. Рівно сто років тому, в 1923 році брати Волт Дісней і Рой О. Дісней заснували першу у світі студію анімаційних фільмів, підписавши контракт на виробництво серії короткометражок. Про це повідомляє видання WomanEL.

Студія мультфільмів Disney Brothers Cartoon Studio продовжує працювати донині, створюючи таких знакових персонажів, як Щасливий кролик Освальд, Міккі Маус, Білосніжка, Попелюшка, Аладін і так багато інших.

Disney десятиліттями зберігає лідерство в індустрії видовищних розваг завдяки своїм тематичним паркам по всьому світу, а також телебаченню і потоковому мовленню.

Сам Волт Дісней досі є володарем рекорду за кількістю номінацій на премію "Оскар" (номінувався 59 разів). У 22-ох номінаціях він був удостоєний нагороди і отримав заповітні статуетки, що теж є рекордом

За останні десять років студія отримала вісім премій "Оскар" за найкращі повнометражні анімаційні фільми.

Один із секретів успіху студії Disney — неймовірно реалістичні, "живі" персонажі. Андреас Деха, який керував аніматорами в студії в 1990-х роках, добре пам'ятає пораду, яку він отримав від Оллі Джонстона, одного з перших аніматорів Волта Діснея.

"Джонстон сказав, що коли ви працюєте і створюєте анімацію для Disney, не треба анімувати малюнки, а треба анімувати почуття", згадує Деха. І цієї філософії студія дотримується досі.

Коли говорять про дивовижний успіх Діснея, непідвладний часу, наголошують на кількох особливостях компанії, які вирізняють її з-поміж інших анімаційних студій:

спадщина і спадкоємність;

принцип створення особистості персонажа "спочатку почуття, потім малюнки";

пильна увага до деталей — від анатомії тварин до правильних відтінків кольору;

чіткі правила поведінки персонажів — що може і що не повинен робити;

створення "не плоских" культових лиходіїв, у яких теж є почуття.

Раніше Фокус писав про те, що за чутками тіло Волта Діснея заморозили після його смерті, щоб оживити в майбутньому. Подейкують навіть про те, що його останки заховані в атракціоні "Пірати Карибського моря" в Діснейленді.