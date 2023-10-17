Нік Джонас поділився зворушливими кадрами з донькою від Пріянки Чопри (фото)

Зіркове подружжя виховує наразі одну спільну дитину. Дівчинка народилася наприкінці 2021 року від сурогатної матері.

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31-річний американський співак Нік Джонас поділився зворушливими знімками з донькою Малті Мері. Сімейні кадри артист опублікував в Instagram.

Однорічна донька Ніка Джонаса Малті Мері відвідала концерт його гурту "Jonas Brothers" разом із дружиною співака, індійською акторкою Пріянкою Чопрою, 41.

"Приводьте на роботу сім’ю", — зазначив молодий батько.

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Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

На одному чорно-білому знімку за лаштунками 31-річний виконавець дивиться в очі Малті, тримаючи її на руках.

На іншому фото показано, як дитина тицяє в ніс свого тата, а 41-річна Чопра притискає доньку до себе.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою

На третьому й останньому зображенні акторка посміхається, а Малті сидить у неї на колінах, спостерігаючи за виступом групи з першого ряду.

Спадкоємиця зіркової пари одягла навушники і була в балетній пачці із зірками та кроксах.

Підписники музиканта відреагували на нові сімейні фото.

Пріянка Чопра та Нік Джонас

"Мені це подобається! Немає нічого подібного до того, як взяти із собою малечу в тур", – написав один користувач мережі.

"Боже, як Малті дивиться на свого тата. Так мило", — прокоментувала друга особа.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас сходили на побачення у вересні 2023.

Також Фокус писав про ставлення Пріянки Чопри до розлучення брата чоловіка та акторки Софі Тернер.