Охоронець Тейлор Свіфт повернувся в Ізраїль боротися проти бойовиків ХАМАС (фото)

Після нападу на Ізраїль бойовиків із Сектору Гази 7 жовтня 2023 чоловік на імʼя Еран вирішив повернутися на батьківщину, аби допомогти захищати її.

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Охоронець американської співачки Тейлор Свіфт вирушив захищати Ізраїль від терористів ХАМАС. Про це пише Variety.

Чоловік, який бажав залишитися анонімним, захищав артистку під час її літнього туру Eras Tour 2023. Втім, напередодні офіційний акаунт Держави Ізраїль у X(Twitter) оприлюднив його імʼя — Еран.

Охоронець повернувся додому, щоб воювати проти ХАМАС. Він приєднається до Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ.

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"Я отримав досить гарне життя в США, — сказав чоловік. — У мене чудова робота мрії, яку я люблю, чудові друзі, яких я називаю сім’єю, і дуже комфортний дім. Мені не треба було сюди приїжджати… Але я не міг стояти осторонь, поки сім’ї винищують і живцем спалюють у своїх домівках!!! Лише за те, що ти єврей чи ізраїльтянин".

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"Тейлор Свіфт, ми клянемося, що ти ніколи не знайдеш такого, як він", — звернулися до американської співачки представники уряду Ізраїлю.

Охоронець Тейлор Свіфт

"Ми любимо тебе, Еране", — додали вони.

Нагадаємо, королева Йорданії Ранія прокоментувала обстріл лікарні в Газі 17 жовтня 2023.

Також Фокус писав про те, що акторку Ґаль Ґадот можуть призвати до армії Ізраїлю.