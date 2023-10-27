Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою від Ірини Шейк (фото)

Батько однієї дитини вирушив на осінню прогулянку в рожевій футболці.

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48-річного американського актора Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою Леєю. Про це пише Daily Mail.

Зірка голівудських фільмів тримався за руки зі своєю шестирічною спадкоємицею Леєю де Сейн Купер під час осінньої прогулянки на Мангеттені в четвер, 26 жовтня 2023, неподалік від свого таунхаусу в Вест-Віллідж вартістю 13 мільйонів доларів.

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Бредлі Купер та Ірина Шейк разом відвели доньку до школи (фото)

Купер виховує дочку зі своєю колишньою коханою, російською моделлю Іриною Шейк, з якою він розстався у 2019 після чотирьох років стосунків.

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Бредлі Купер з донькою

Голівудський актор був під час прогулянки в рожевій футболці, темно-синіх штанах і гірчично-жовтих кросівках Adidas із синіми смужками. Тим часом шестирічна Лея була в спідниці та яскравій кофтинці.

Бредлі Купер та Ірина Шейк Фото: irina shayk/instagram

Наразі Куперу приписують роман з моделлю Джіджі Хадід, 28. Пара офіційно не коментує домисли в мережі, проте час від часу виходить на побачення. А інсайдери розповідають, що вони одне одному дуже подобаються.

Нагадаємо, як Ірина Шейк ставиться до нового роману колишнього коханого.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Бредлі Купера та Джіджі Хадід.