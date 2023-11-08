Як побудувати щасливі стосунки без аб'юзу: 3 поради від Євгенії Емеральд (відео)

Від аб'юзивних стосунків не застрахований ніхто, але кілька простих прийомів допоможуть мінімізувати ризики.

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Кожна дівчина, вступаючи в стосунки, вірить, що вони будуть щасливими та побудованими на коханні й повазі. Однак часто трапляється, що після рішення жити разом або весілля кохана людина починає проявляти якості, яких ніхто не очікував: агресію, ревнощі та навіть фізичне насильство. Як убезпечити себе від подібного сценарію, розповіла в інтерв'ю Фокусу українська військовослужбовиця та поліцейський у декреті Євгенія Емеральд. Дівчина на власному досвіді дізналася, що таке аб'юз, і тепер активно доносить іншим прості правила, як від нього врятуватися.

Головне, що допоможе мінімізувати ризик зв'язатися з аб'юзером, — це обізнаність .

"Необхідно вивчати цю тему, читати книжки. Я купила абсолютно всі книги про аб'юзерів, тиранів і нарцисів. Їх не так багато. Зараз я їх усі перечитую і можу навіть дати практичну пораду. Але проблема нашого соціуму в тому, що не вистачає освіти щодо цього питання. За останні два тижні я дуже сильно популяризувала тему аб'юзу, аб'юзивних стосунків, і дуже тішуся, що люди стають свідомими й обізнаними. Потрібно досліджувати цю тему, тому що від цього не застрахований абсолютно ніхто. Неважливо, чи є в тебе гроші, медійність, це все неважливо. Будь-яка людина може потрапити в цю пастку", — наголосила Емеральд.

Друга порада Євгенії — перш ніж з головою зануритися в нові стосунки, слід дізнатися більше про людину, мати уявлення про її бекграунд. Це може бути все: від самостійного пошуку інформації в мережі до найму детектива.

"Платіть йому (детективу), я не знаю, скільки це коштує, 2 тисячі гривень, 4 тисячі гривень, ви собі зможете потім зберегти життя. Нехай він досліджує бекграунд цієї людини. А якщо зможете знайти колишніх, то, як би це зараз не звучало смішно, це буде дуже великий показник", — каже дівчина.

По-третє, Євгенія радить не поспішати, навіть якщо вам здається, що ви зустріли свого ідеального принца.

"Ми зараз живемо в такому матеріалізованому світі, і немає нічого такого поганого, щоб бути у стосунках і одразу офіційно їх не оформляти. Потрібно розуміти, що офіційне оформлення стосунків і тим більше діти — це вже спосіб маніпуляції", — зазначила вона.

Зараз Євгенія Емеральд розлучається зі своїм чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком. Пара була у шлюбі рік, але за цей час дівчина зіткнулася з аб'юзом з боку чоловіка. Той погрожував їй розправою, а нещодавно вона заявила, що на неї скоїли замах .

Раніше Фокус писав, що Емеральд назвала дев'ять ознак потенційного аб'юзера .