Корисніше за м'ясо. Дієтологиня розповіла, чому потрібно їсти субпродукти

Лікарі радять контролювати споживання червоного м'яса і навіть довгожителі вживають його не частіше 2-х разів на тиждень. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Анна Безик розповіла про користь субпродуктів та про те, чому так важливо регулярно додавати їх до свого раціону.

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Здорове харчування передбачає включення до раціону різних груп продуктів. Можливо, ви здивуєтеся, але субпродукти, такі як печінка та язик, набагато корисніші за м'ясо, саме через більший вміст у них вітамінів, мінералів та амінокислот. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповіла Фокусу, які субпродукти найкорисніші для організму і в чому їхня перевага перед м'ясом.

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Печінка

Фото: Getty

Печінка містить 12 із 290 наявних амінокислот, вітамін В12, який потрібен для нормальної роботи кишечника та нервової системи, кровотворення й перенесення кисню. Вона багата на вітамін А, необхідний для шкіри, зору, імунної та гормональної систем. Крім того, печінка — чудове джерело заліза, міді, вітамінів групи В і вітаміну К2.

"Печінку можна назвати незамінним продуктом для жінок і дітей, адже саме вони найчастіше страждають на анемію. Регулярне вживання печінки, як і в принципі всіх інших субпродуктів, вбереже вас від розвитку анемії. Рекомендую обирати курячу печінку, вона містить гепарин, який необхідний для згортання крові, вітамін А, В12, селен і кобальт. За калорійністю куряча печінка прирівнюється до курячої грудки, тільки вітамінів у ній більше", — зазначає Анна Безик.

З печінки можна приготувати безліч страв, починаючи від паштету, котлет і млинців, закінчуючи просто тушкованою з овочами.

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Шлуночки

"Курячі шлуночки містять тіамін, залізо, ніацин, фолієву кислоту, калій, вітамін А, магній, вітаміни групи В — усе це необхідне нашому імунітету, серцево-судинній системі та кровообігу", — каже Ганна Безик.

Дієтологиня зазначає, що курячі шлуночки сприятливо впливають на роботу травної системи: покращують апетит, стимулюють процес травлення, допомагають кишківнику природно очищатися і сприяють розвитку здорової мікрофлори. Усе це робить шлуночки прекрасним продуктом, який стимулює роботу детокс-систем.

Серце

Фото: Freepik

Цей вид субпродукту є джерелом важливих поживних речовин. Серце містить вітаміни А, РР, К, Е, В5, вітаміни групи В (В1, В2, В12), а також залізо, цинк, марганець, йод, селен, кобальт, сірку, фосфор, кальцій, магній, калій і натрій.

"Завдяки вмісту цинку і магнію, серце зміцнює стінки судин і серцевий м'яз, що робить його незамінним продуктом при захворюваннях серцево-судинної системи, під час вагітності, а також у раціоні дітей", — зазначає Анна Безик.

Курячі сердечка містять:

ізолейцин, який бере участь у формуванні м'язової тканини та її регенерації;

лейцин, що сприяє відновленню спортсменів після фізичних навантажень;

валін, який є важливим елементом, що сприяє утворенню нових клітин;

лізин, що бере участь у побудові нових білкових ланцюжків.

"Серце можна обирати куряче або яловиче, основна відмінність тільки в жирності. Куряче — найжирніше, а яловиче більш дієтичне", — каже дієтолог.иня

Методи приготування цього субпродукту вкрай різноманітні: тушкування, шашлик, смаження. Поєднувати приготоване серце можна з овочами, крупами, макаронами, доповнюючи різними соусами.

Язик

Фото: Freepik

Язик містить холін, попередник ацетилхоліну, — нейромедіатор, необхідний для нервової системи і роботи блукаючого нерва, а також вітамін В12 та нікотинову кислоту.

"Яловичий язик містить добову норму цинку, а це наше волосся, нігті, шкіра, кровообіг, імунітет. Язик є обов'язковим продуктом під час вагітності, грудного вигодовування, а також я б обов'язково вписала його в раціон дітей", — каже дієтологиня.

Готувати язик дуже просто, можна просто відварити і додавати в салати або на бутерброди, а можна приготувати складніші страви з різними соусами.

Нирки

Нирки досить низькокалорійний продукт, вони містять лише 86 ккал на 100 г, і 15,2 г білка. У них містяться вітаміни групи В, залізо, цинк, селен, що робить їх незамінним продуктом для людей із проблемами щитоподібної залози.

"Нирки не люблять через запах, але якщо їх попередньо замочити у воді з оцтом, запах зникне", — радить Анна Безик.

Методи приготування нирок доволі різноманітні, наприклад, їх можна приготувати з томатним соусом, грибами та овочами.

Кому слід бути обережним

Фото: Freepik

Анна Безик зазначає, що є низка захворювань, за яких із вживанням субпродуктів слід бути вкрай обережними та попередньо проконсультуватися з дієтологом або сімейним лікарем. До них належать:

синдром Жильбера;

подагра, гемохроматоз;

глаукома;

алергії, накопичення гістаміну (особливо обережно з вживанням язика).

Усім іншим субпродукти принесуть величезну користь. Намагайтеся харчуватися різноманітно і збалансовано, тоді не доведеться заповнювати дефіцити необхідних поживних речовин і вітамінів за допомогою різних добавок. Виберіть варіанти приготування, які сподобаються вам, і кілька разів на тиждень замінюйте звичайне м'ясо на субпродукти.

Нагадаємо, дієтологиня назвала 5 детокс-продуктів, які очистять організм і поліпшать здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що часто люди відмовляються від вечері, щоб скорегувати свою вагу, проте повноцінний вечірній прийом їжі є важливою частиною збалансованого харчування.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.