Поганий сон прискорює старіння шкіри: як компенсувати недосипання і продовжити молодість

Збільшення тривалості сну допоможе уповільнити швидкість старіння шкіри.

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Незалежно від того, наскільки добре ви харчуєтеся або скільки займаєтеся спортом, щоб залишатися у формі, з віком з'являється необхідність приділяти собі достатньо часу для сну. Ми прокидаємося в кращому настрої і почуваємося більш енергійними після повноцінного нічного відпочинку. Крім того, наука виявила, що сон також має вирішальне значення для старіння нашої шкіри. Про це пише видання Fit&Well.

Деякі з найкращих вітамінів для жінок старше 50 років — чудовий спосіб поповнити запас необхідних поживних речовин, які з віком стають особливо важливими для здоров'я. Але просто покладатися на добавки, щоб зберегти молодість і гарний стан нашої шкіри, недостатньо.

Саме тут на допомогу приходить сон, і дослідження, проведені на замовлення провідного бренду з догляду за шкірою Estée Lauder, свідчать, що недостатній сон пов'язаний з погіршенням здоров'я шкіри та прискорює її старіння. Клінічне дослідження було спрямоване на визначення того, чи впливає поганий сон на функціональне здоров'я і зовнішній вигляд шкіри.

Результати дослідження

Зібравши групу жінок у пременопаузі (у віці від 30 до 49 років), половина з яких скаржилася на поганий сон, вчені провели оцінку шкіри учасниць, включно з реакцією на ультрафіолет і порушенням шкірного бар'єру. Також протягом тижня учасниці записували, скільки годин їм вдалося поспати.

Результати виявили вельми очевидні відмінності в стані шкіри у людей, які добре і погано сплять.

У тих, хто спав погано, спостерігалися посилені ознаки внутрішнього старіння шкіри: нерівномірна пігментація, в'ялість шкіри і зниження її еластичності.

З іншого боку, учасниці, які не мали проблем зі сном, більш ефективно відновлювалися після впливу стресових факторів для шкіри. Так їхня шкіра швидше приходила в норму після сонячних опіків і менше втрачала вологу. При цьому почервонінь і запалень шкіри спостерігалося значно менше, ніж у тих, хто спав погано.

Додатково результати дослідження показали, що ті, хто погано спить, майже вдвічі частіше мають проблеми із зайвою вагою та мають нижчу самооцінку.

Результати цього дослідження абсолютно ясно показують, наскільки важливо для нас поліпшити якість сну, якщо ми хочемо уникнути ранніх ознак старіння шкіри і сприяти здоровому функціонуванню нашої шкіри.

Три способи поліпшити свій сон

Fit&Well радить, що можна зробити, щоб підвищити якість свого сну.

Дихайте.

Спробуйте техніку дихання 4-7-8: цей метод дихання перед сном також називається "диханням, що розслабляє":

вдих — 4 секунди;

затримка дихання — 7 секунд;

видих — 8 секунд.

Така дихальна практика діє заспокійливо на нервову систему і допомагає легше заснути.

Подрімайте.

Подрімайте вдень, якщо відчуваєте, що нічного сну вам недостатньо. Це зовсім не означає, що ви ледачі.

Згідно з дослідженнями, короткий сон (30-45 хвилин) позитивно впливає на стан серцево-судинної системи у тих, хто погано спить ночами.

Інвестуйте

Інвестуйте в середовище свого сну. Підтримуйте в спальні чистоту і порядок — це дасть вам змогу максимально розслабитися, коли ви спробуєте заснути.

Постарайтеся забезпечити собі максимально комфортне спальне місце:

за можливості придбайте ортопедичний матрац і подушку;

користуйтеся постільною білизною з натуральних тканин;

підберіть зручну піжаму або нічну сорочку;

користуйтеся спеціальними пов'язками на очі для сну, якщо немає можливості прибрати джерела світла в спальні.

Нагадаємо, встановлено 5 причин, чому ви не можете заснути, навіть якщо дуже сильно втомилися. Напевно, і з вами траплялося, що ви лежали в ліжку і годинами дивилися в стелю, слухаючи, як цокають стрілки годинника. Темно. Тихо, і тільки думки блукають у голові, головна з яких: "Чому я не можу спати?".

Раніше Фокус писав про прокляття опівнічників. Вчені розповіли про вплив сну на розвиток мігрені. Провівши масштабне дослідження, вчені з'ясували, що переривчастий сон поза нормованим графіком може досить серйозно впливати на процеси у нас у голові і виливатися в не найприємніші наслідки для здоров'я.