Плохой сон ускоряет старение кожи: как компенсировать недосыпание и продлить молодость

Увеличение продолжительности сна поможет замедлить скорость старения кожи.

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Независимо от того, насколько хорошо вы питаетесь или сколько занимаетесь спортом, чтобы оставаться в форме, с возрастом появляется необходимость уделять себе достаточно времени для сна. Мы просыпаемся в лучшем настроении и чувствуем себя более энергичными после полноценного ночного отдыха. Кроме того, наука обнаружила, что сон также имеет решающее значение для старения нашей кожи. Об этом пишет издание Fit&Well.

Некоторые из лучших витаминов для женщин старше 50 лет — отличный способ пополнить запас необходимых питательных веществ, которые с возрастом становятся особенно важны для здоровья. Но просто полагаться на добавки, чтобы сохранить молодость и хорошее состояние нашей кожи, недостаточно.

Именно здесь на помощь приходит сон, и исследования, проведенные по заказу ведущего бренда по уходу за кожей Estée Lauder, показывают, что недостаточный сон связан с ухудшением здоровья кожи и ускоряет ее старение. Клиническое исследование было направлено на определение того, влияет ли плохой сон на функциональное здоровье и внешний вид кожи.

Результаты исследования

Собрав группу женщин в пременопаузе (в возрасте от 30 до 49 лет), половина из которых жаловалась на плохой сон, ученые провели оценку кожи участниц, включая реакцию на ультрафиолет и нарушение кожного барьера. Также на протяжении недели участницы записывали, сколько часов им удалось поспать.

Результаты выявили весьма очевидные различия в состоянии кожи у людей, которые хорошо и плохо спят.

У тех, кто спал плохо, наблюдались усиленные признаки внутреннего старения кожи: неравномерная пигментация, дряблость кожи и снижение ее эластичности.

С другой стороны, участницы, которые не имели проблем со сном, более эффективно восстанавливались после воздействия стрессовых факторов для кожи. Так их кожа быстрее приходила в норму после солнечных ожогов и меньше теряла влагу. При этом покраснений и воспалений кожи наблюдалось значительно меньше, чем у тех, кто спал плохо.

Дополнительно результаты исследования показали, что те, кто плохо спит почти в два раза чаще имеют проблемы с лишним весом и имеют более низкую самооценку.

Результаты этого исследования совершенно ясно показывают, насколько важно для нас улучшить качество сна, если мы хотим избежать ранних признаков старения кожи и способствовать здоровому функционированию нашей кожи.

Три способа улучшить свой сон

Fit&Well советует, что можно сделать, чтобы повысить качество своего сна.

Дышите

Попробуйте технику дыхания 4-7-8: этот метод дыхания перед сном также называется "расслабляющим дыханием":

вдох – 4 секунды;

задержка дыхания – 7 секунд;

выдох – 8 секунд.

Такая дыхательная практика действует успокаивающе на нервную систему и помогает легче заснуть.

Вздремните

Вздремните днем, если чувствуете, что ночного сна вам недостаточно. Это совершенно не означает, что вы ленивы.

Согласно исследованиям, короткий сон (30–45 минут) положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит по ночам.

Инвестируйте

Инвестируйте в среду своего сна. Поддерживайте в спальне чистоту и порядок – это позволит вам максимально расслабиться, когда вы попытаетесь уснуть.

Постарайтесь обеспечить себе максимально комфортное спальное место:

по возможности приобретите ортопедический матрас и подушку;

пользуйтесь постельным бельем из натуральных тканей;

подберите удобную пижаму или ночную сорочку;

пользуйтесь специальными повязками на глаза для сна, если нет возможности убрать источники света в спальне.

Напомним, установлены 5 причин, почему вы не можете уснуть, даже если очень сильно устали. Наверняка и с вами случалось, что вы лежали в постели и часами смотрели в потолок, слушая, как тикают стрелки часов. Темно. Тихо. И только мысли блуждают в голове, главная из которых: "Почему я не могу спать?".

Ранее Фокус писал о проклятии полуночников. Ученые рассказали о влиянии сна на развитие мигрени. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что прерывистый сон вне нормированного графика может довольно серьезно влиять на процессы у нас в голове и выливаться в не самые приятные последствия для здоровья.