Що заважає нам схуднути: 4 помилки про метаболізм

Щоб схуднення було ефективним і не завдавало шкоди здоров'ю, першочерговим завданням має стати прискорення метаболізму.

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Щоб худнути ефективно, тобто знизити вагу тіла й утримуватися в ній без титанічних зусиль і голодної непритомності, потрібно нормалізувати обмін речовин в організмі, тобто прискорити метаболізм. У нормі обмін речовин у людському тілі призводить до спалювання калорій навіть під час відпочинку, тобто зі з'їденої їжі витягується максимум корисних речовин, які засвоюються клітинами, замість того, щоб робити жирові запаси на гіпотетичний "чорний день". Про те, які хибні переконання заважають нам розігнати метаболізм і худнути без проблем, пише журнал ElegantWoman.

Помилка 1: голодування розганяє метаболізм

Насправді, все відбувається не так. Що більшої нестачі калорій відчуває організм, то повільнішим стає обмін речовин. Тобто тіло вмикає режим "суперекономний", щоб розтягнути поживні речовини на триваліший час і підтримати життя. Тому все, що можна "відкласти на потім" — перетворюється на жирові запаси. А після того, як ви перестанете дотримуватися жорсткої низькокалорійної дієти, організм продовжить робити запаси, щоб як дбайливий господар підготуватися до наступного періоду голоду.

Хибна думка 2: деякі продукти сприяють прискоренню обміну речовин

На жаль, не існує "чарівної амброзії", яка могла б вирішити всі проблеми обміну речовин у кожної людини. Овочі, фрукти та деякі прянощі можуть трохи сприяти прискоренню метаболізму, але стежити за тим, щоб харчування було збалансованим, все одно доведеться.

Помилка 3: швидкість метаболізму закладена генетично і не піддається корекції

Це правда лише частково. Насправді ми можемо впливати на швидкість обміну речовин, коригуючи фізичну активність, харчову поведінку і свій раціон. Швидкість метаболізму підвищується за умови активного способу життя і збалансованого харчування, в якому присутнє;

достатня кількість білка;

клітковина;

вітаміни;

мікроелементи.

Тому навіть люди з "поганою генетикою" метаболізму, тобто сімейною схильністю до повноти, можуть підтримувати нормальну вагу за умови правильного способу життя

Хибна думка 4: метаболізм, порушений неправильним харчуванням, відновити неможливо

На щастя, це міф. Навіть якщо багато років ви харчувалися неправильно, не замислюючись про здорове харчування або сидячи на жорстких дієтах, становище можна виправити. Звісно, без певних зусиль не обійдеться, але змінивши спосіб життя та харчуючись збалансовано, ви зможете нормалізувати та навіть прискорити свій обмін речовин. Головне в цій справі — терпіння, наполегливість і системність.

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