Камалія, Гʼю Джекман та Євгенія Емеральд: хто з відомих людей розлучився у 2023 році

Як український, так і зарубіжний шоу-бізнес у 2023 році шокували новини про розрив низки відомих пар: хтось перебував у шлюбі рік, а хтось — 27.

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2023 рік створив та розбив низку знаменитих українських та зарубіжних пар. Фокус пригадує найгучніші розлучення, які вразили публіку.

Камалія та Мохаммад Захур

Українська співачка Камалія та мільярдер пакистанського походження Мохаммад Захур одружилися у 2003 році. Вони стали батьками двох доньок — Арабелли та Мірабелли. Втім, навесні 2023 артистка звернулася до своїх підписників з офіційною заявою, у якій пояснила, що їхній союз розпався.

"З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", — звернулася до прихильників українська знаменитість, додавши, що вони із Захуром зберігатимуть нормальні стосунки заради дітей.

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За словами артистки, вони з чоловіком працювали над проблемами та непорозуміннями, проте вирішили розірвати 20-річний шлюб та залишитися партнерами лише у вихованні спільних спадкоємців.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Пара українських блогерів оголосила про розлучення під кінець 2023 року. Вони одружилися у вересні 2022 та активно транслювали своє життя у соцмережах. Останнім часом ширилося багато чуток про розрив акторки та блогера, проте вони заперечували домисли публіки. Тепер Волошин та Трінчер офіційно підтвердили розлучення.

"Ми дорослі люди і так буває. Головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – неважливо. Сподіваюся, ви будете згадувати "нас" із усмішкою, як ми одне одного", — зазначала зірка серіалу "Школа".

Анна Трінчер та Олександр Волошин Фото: annatrincher_official\Instagram

Даша Квіткова та Нікіта Добринін

"Холостяк" та переможниця однойменного шоу були єдиною парою, яка після зйомок проєкту почала серйозні стосунки, які довели до шлюбу. У 2020 році блогерка та ведучий зіграли весілля, а через рік у подружжя народився син Лев.

У вересні 2022 Квіткова та Добринін обвінчалися, проте на початку 2023 оголосили про розрив. Причиною називали різні графіки та темп життя.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: Instagram Daria Kvitkova

Микола Тищенко та Алла Барановська

Український політик та власниця салонів краси одружилися у 2016 році. Під кінець 2023 стало відомо, що пара розриває свій союз. Така інформація з'явилася на офіційному сайті Оболонського райсуду від 20 листопада. Проте офіційно ні Тищенко, ні Барановська не коментують ймовірність нового сімейного статусу.

Пара виховує сина Давида, який народився у 2017 році.

Микола Тищенко та Алла Барановська Фото: Instagram allabonya

Гʼю Джекман та Деборра Лі-Фернесс

Пара австралійських акторів шокувала прихильників новинами про розлучення після 27 років шлюбу восени 2023. Знаменитості, які приїхали до США з Австралії і зробили кар'єру в американській кіноіндустрії, познайомилися в 1995 на зйомках австралійського серіалу "Кореллі". Тоді актор грав ув'язненого, а його майбутня дружина — психіатра, яка ставить експерименти над ув'язненими. Між закоханими різниця у віці 13 років.

У 2000 році зіркове подружжя всиновило сина Оскара, а у 2005 — дівчинку Аву.

"Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою", — зазначали Гʼю та Деборра.

Гʼю Джекман та Деборра Лі-Фернесс Фото: Getty Images

Брітні Спірс та Сем Асгарі

Американська співачка та фітнес-тренер Сем Асгарі одружилися влітку 2022 після звільнення Брітні від 13-річної опіки її батька. Згодом навіть повідомлялося про вагітність артистки, проте вона втратила дитину внаслідок викидня.

Влітку 2023 пара повідомила про розлучення. Повідомлялося, що дует розпався після того, як гучна сварка через чутки про невірність Брітні змусила Асгарі з'їхати з їхнього сімейного будинку. Проте згодом ширилися домисли і про зради самого Сема.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Getty Images

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк

Пара українських військових одружилася на передовій 14 жовтня 2022 року. Навесні наступного року в них народилася донька Афіна. Проте восени 2023 поліцейська в декреті повідомила про розлучення та активно почала звинувачувати Стипанюка в абʼюзі. Євгенія показувала листування та голосові повідомлення колишнього коханого, у яких він погрожував їй. Зокрема, Емеральд розповілає, що більшість часу Євген проводить у Києві, а не на фронті, хоча отримує найвищу заробітну плату в ЗСУ.

Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк Фото: emerald.evgeniya\Instagram

Нагадаємо, Камалія поділилася кадрами зустрічі з доньками.

Також Фокус писав про одкровення Анни Трінчер після розлучення.