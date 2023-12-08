Як пережити зимові свята без шкоди для фігури: 5 корисних порад від дієтологині

Неможливо уявити свято без пишного столу з купою смачної та калорійної їжі. І хочеться все спробувати... Настільки, що після тижня зимових свят вже не застібається ґудзик на джинсах. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповідає, як контролювати себе під час свят, щоб не набрати зайвої ваги.

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Зимові свята – це особливий період часу, який асоціюється з відпочинком, радістю, теплом, сімейними зібраннями, подарунками та святковою атмосферою. Проте, свята часто також асоціюються зі смачними, але не завжди корисними стравами та алкоголем, які можуть негативно впливати на фігуру та здоров'я. Як провести різдвяні та новорічні свята, щоб потім не відновлювати здоров'я та не проводити години у спортзалі, намагаючись позбутися зайвої ваги, Фокусу розповідає дієтологиня Аліна Дяченко.

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Будемо чесними, навіть якщо ви з'їсте дуже багато смачної та калорійної їжі протягом кількох днів та побачите на вагах +3 кг, це не означатиме 3 кг жиру. В більшості це набряки — зайва рідина, яка затримується в організмі через надлишок солі та алкоголь. Проте дуже часто зимові свята стають пусковим механізмом для переїдання, коли ви оговтуєтесь в середині лютого і розумієте, що треба худнути вже на 5-7 кг. Оце вже проблема.

Важливо розуміти, що ви їсте не востаннє, тому не потрібно пробувати геть усе, що є на святковому столі. Навчіться збирати збалансовану тарілку, яка дозволить вам спробувати смачні страви, наситити організм необхідними поживними речовинами та врешті, зберегти фігуру. Аліна Дяченко дала кілька порад, які допоможуть вам під час святкового періоду зберегти здоров'я та не набрати вагу.

Не намагайтесь спробувати все

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"Не накидайтеся на їжу. Це не перше та не останнє свято. Відмовтеся від майонезу, газованих напоїв, фаст-фуду, солодощів з великою кількістю цукру… Замість цього, сидячи за столом, обирайте м'ясо/птицю/рибу та овочі або овочеві салати. Більшу частину тарілки мають складати овочі, а солодощі краще замініть фруктами та ягодами. Але і в цьому випадку не забувайте про міру", — радить дієтологиня.

Серед усіх страв обирайте прості, наприклад шашлик, печена картопля, овочі. Відмовтеся від складних страв та майонезних салатів, жирних десертів та напоїв. Якщо все ж ви не можете стриматись від шматочка наполеона, з'їжте менше, ніж зазвичай.

Пам'ятайте, що кілька святкових днів "зажору" можуть вартувати вам кількох місяців у спортзалі та жорстких обмежень. Чи варте воно того?

Отримуйте емоції не лише від їжі

Не варто асоціювати свята лише з їжею. Зараз ви можете приготувати будь-яку страву не чекаючи Нового року, тому не потрібно сприймати цей період, як харчовий марафон. Отримуйте емоції не від їжі, а від свята, святкової атмосфери, часу проведеного з родиною і друзями.

Не забувайте пити воду

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"Під час зимових свят люди часто забувають підтримувати водний баланс. Або обирають замість води солодкі газовані напої та соки. Не забувайте випивати свою норму води для підтримки гідратації організму, що допоможе уникнути переїдання", — наголошує Аліна Дяченко.

Підтримання гідратації — запорука гарного самопочуття та швидкого обміну речовин. Зважайте, що якщо ви п'єте алкоголь та багато кави, то маєте збільшити споживання чистої води.

Обмежте вживання алкоголю

"Обмежте споживання алкоголю та не змішуйте різні види алкоголю", — радить дієтологиня. "Чергуйте алкоголь з водою — це потрібно задля збереження гідратації та зменшення негативного впливу на організм".

Варто нагадати, що калорії має не лише їжа, а й напої. Так, наприклад, 100 г білого сухого вина мають лише 72 ккал, а от 100 г горілки — 221-250, в залежності від виробника. Коньяк, джин, віскі також мають понад 200 ккал на 100 г, а якщо їх змішувати із газованою водою або соком, то калорійність збільшується.

Будьте активні

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"Проводьте зимові свята активно! Зимові прогулянки, снігові ігри, лижі, ковзани, сноубординг. За столом менше сидіть, більше рухайтеся, грайте в активні ігри, тоді і зайві кілограми не прилипнуть до вашої талій", — наголошує Аліна Дяченко.

Свята — це не лежання на дивані та нескінченне поїдання смаколиків, це емоції, спогади, можливість приділити час своїм дітям, та родичам. Розумний підхід до харчування та активний стиль життя – це запорука успіху для того, щоб пережити зимові свята без шкоди для фігури!

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.