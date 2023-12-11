Клаудія Шиффер, Дженніфер Еністон та інші зірки, які ділять будинки з привидами

У цих будинках знаменитостей із привидами були присутні абсолютно несподівані сусіди по кімнаті: від доброзичливих привидів до тих, що доставляли незручності.

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Діснеївський фільм "Маєток із привидами" з Лакітом Стенфілдом і Оуеном Вілсоном у головних ролях, що вийшов влітку 2023 року, заснований на популярному атракціоні тематичного парку. І якщо фільм являє собою кумедний і вигаданий погляд на життя з духами і протистояння їм, деякі голлівудські зірки стверджують, що зіткнулися з реальною примарною проблемою. Про це пише People.

Кортні Кокс

Під час виступу в березні 2022 року в ефірі Jimmy Kimmel Live Кортні Кокс розповіла про паранормальні явища (і попередження, що їм передували) в будинку, яким вона колись володіла, у районі Лорел-Каньйон у Лос-Анджелесі.

Кортні Кокс Фото: Getty Images

За словами Кокс, перше попередження надійшло від легендарної співачки Керол Кінг, яка раніше володіла цим будинком.

"Отже, Керол Кінг прийшла до мене додому і сказала, що в будинку був привид. І я така: "Так, неважливо", — акторка зізналася, що хоч тоді вона легковажно поставилася до попередження, але згодом їй про привида розповіли і її друзі.

"Мої друзі розповідали, що стикалися з жінкою, яка сиділа на краю ліжка", — продовжила Кокс, хоча в той час вона також відмахнулася від їхніх побоювань.

Так тривало доти, доки одного разу не пролунав дзвінок у двері, і Кокс не відчинила двері "хлопцеві з UPS або типу того", який запитав її: "Ви знаєте, що в цьому будинку живуть привиди?". Кокс відповіла: "Так, чому? Чому ти так думаєш?". На що водій служби доставки відповів: "Тому що за тобою хтось стоїть".

Зірка сказала, що цього було достатньо, щоб переконати її раз і назавжди.

Октавія Спенсер

Октавія Спенсер розповіла про свою надприродну сусідку по кімнаті під час виступу на шоу Еллен ДеДженерес у грудні 2021 року.

Актриса розповіла ведучій, що виросла на вестернах і купила будинок, що належав людині, яка працювала в цьому жанрі. Спенсер придбала будинок в іспанському стилі 1927 року на озері Толука 2013 року і сказала, що привид, який, за її словами, прийшов разом із будинком, є її "захисником".

Октавія Спенсер

"Я люблю його, тому що він ніби сортує поганих людей, яких там не повинно бути. Він їх виганяє", — пояснила Спенсер.

"Якщо вони залишаться в мене вдома, вони потім не захочуть повертатися. Саме тому я знаю, що їм тут не місце. Якщо ви людина, яка належить цьому місцю, всі кажуть: "О, у вас так гостинно. Це так здорово. Ось що я відчуваю з цього приводу", — Спенсер зізналася, що вона стикалася з тим, що в неї самі по собі зачинялися й відчинялися двері, а також гасло й запалювалося світло.

Брітні Спірс

Перш ніж продати свій будинок на Голлівудських пагорбах Бріттані Мерфі та її чоловікові (обидва померли в цьому будинку у 2009 і 2010 роках відповідно), Брітні Спірс, імовірно, пережила потойбічне вторгнення, про що розповіла її колишня візажистка Джуліанна Кей у подкасті Talk About Britney в лютому 2021 року.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

"У неї був будинок на Сансет Плаза — і я просто хочу сказати, там було дійсно дивно. Мій друг провів їй лікування рейки після божевільної вечірки. Він пішов, і вона клялася Богом, що він відкрив якийсь портал духів або щось на кшталт того, і ці злі духи увійшли... і вони намагалися, типу, зіштовхнути її зі сходів або щось божевільне", — пояснила Кей у подкасті.

"Усе було настільки погано, що вона поїхала в готель Casa del Mar, щоб залишитися там, і більше не повернулася додому. Вона каже: "Я знаю, ти подумаєш, що я божевільна. Але я не божевільна. Я знаю, що я бачила і знаю, що відчувала", — розповіла візажистка.

Хоча у Мерфі ніколи не було ніяких зустрічей із привидами, але вона часто скаржилася чоловікові, що з будинком щось не так, як він розповів незадовго до своєї смерті 2010 року.

Дженніфер Еністон

Коли Дженніфер Еністон вперше переїхала до Лос-Анджелеса, вона винаймала квартиру, в якій мешкав привид, який, за її словами, ненавидів її сусідку по кімнаті.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

"Раптово все це почало відбуватися. Посудомийна машина починала працювати, або кавоварка, або стереосистема просто вмикалася на повну гучність. І це було жахливо", — сказала актриса на шоу Джеймса Кордена.

За порадою подруги Еністон попросила кого-небудь прийти "прибрати будинок".

"У них був ладан, і вони поклали його в маленьке блюдце і ніби як почали говорити всі ці речі. І в першому ж кутку, до якого вона підійшла, блюдечко тріснуло. Коли ми дісталися до дуже товстої попільнички 1975 року, яка стояла на столі, вона теж тріснула і вона попросила мене піти. Тоді я дійсно в це повірила. Їй довелося говорити з привидом", — розповіла актриса.

Експерт із привидів зміг точно визначити проблему після розмови з духом. "Привид ненавидів мою сусідку по кімнаті. А я з'їхала. Це було жахливо", — згадала актриса.

Дженна Буш Хагер

Дочка Джорджа і Лори Буш розповіла, що чула привидів, коли жила в Білому домі. Дженна Буш Хагер зізналася на шоу Келлі Кларксон, що вона та її сестра Барбара Буш прокинулися від дзвінка телефону і почули "фортепіанну музику 1920-х років, що доносилася з каміна".

Дженна Буш Хагер

Дженна запевнила налякану Келлі Кларксон, що примари були музичні, а не злі, і "не завдавали шкоди".

Кріс, Кендалл і Кайлі Дженнер

Кендалл Дженнер розповіла у відеоролику Vogue на тему Геловіна 2018 року, що вона та її молодша сестра Кайлі Дженнер пережили моторошні події в будинку своєї мами.

Кендалл і Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

"Я вірю в привидів. Не знаю, чи бачила я їх коли-небудь, але мені доводилося стикатися з деякими досить примарними ситуаціями. У будинку, де живе моя мама, ми з Кайлі завжди чули кроки на даху, коли нікого не було вдома. Душ Кайлі постійно вмикався, і ми ніколи не знали чому. Так що так, я переконана, що це був привид", — зізналася модель.

Меттью МакКонахі

Під час інтерв'ю про фільм Меттью МакКонахі 2009 року "Привиди колишніх подружок" актор розповів історію Мадам Блю, не надто доброзичливого духу, що жив у його будинку в Голлівуді.

Меттью МакКонахі з дружиною Фото: Getty Images

"Вона була там. Не схоже, що з нею буде дуже весело перебувати в моєму домі, тому я пішов уперед і наполіг на своєму. Я відчинив двері і сказав: "Ви можете йти, куди хочете, але я нікуди не піду". Тижнями всі, хто приходив у будинок, говорили одне й те саме: "У тому коридорі хтось є", — згадував актор.

Еллен ДеДженерес

"Я бачила примару. Це було дивно", — розповіла Еллен ДеДженерес під час інтерв'ю Мелісі Маккарті у своєму ток-шоу.

Еллен ДеДженерес Фото: Скріншот

"Я не бачила нічого, що мене турбувало. А потім моя мати побачила привид. Це був чоловік, одягнений в одяг початку століття: капелюх і костюм-трійку", — зізналася Еллен.

Майлі Сайрус

Співачка та її сім'я провели жахливий час, живучи в орендованій квартирі з привидами в Лондоні.

Майлі Сайрус Фото: Miley Cyrus/Instagram

"Мені снилися справді божевільні сни і справді страшні речі, і однієї ночі моя молодша сестра — це звучить божевільно, — але вона стояла в душі, і раптово я почув її крик. Я вбігаю туди, і вода якимось чином вона стала гарячою. Ручка сама повернулася і окріп її обшпарив", — розповіла Майлі Сайрус Elle UK.

За її словами, вона також бачила маленького хлопчика, який сидить на раковині і спостерігає за тими, хто приймає душ, що було дуже лякаюче.

Зірка додала, що її мама, тітка і колишній чоловік Ліам Гемсворт пережили "божевільні переживання" у квартирі після інциденту в душі, і що врешті-решт вона відчула себе вимушеною знайти інше місце для проживання.

Ліа Мішель

"У мене справді був привид у старій квартирі в Нью-Йорку", — згадувала зірка серіалу "Хор".

Ліа Мішель

Акторка пригадала, як почула "вибух зверху", коли була на нижньому поверсі квартири, але нічого підозрілого не виявила.

Вона додала: "Я така: "Це все в моїй голові", і щойно я це кажу, як вікно розчиняється просто переді мною. А потім я почула, як хтось співає у квартирі".

Демі Ловато

"Мій будинок у Техасі населений безглуздими привидами. Не злий дух, а маленька дівчинка. Думаю, її звуть Емілі. До мене приходив медіум і мисливці за привидами, і вони обидва називали мені одне й те саме ім'я, Емілі. Я стільки разів бачила її, коли росла", — написала Демі Ловато у статті Buzzfeed 2013 року.

Демі Ловато Фото: instagram.com/ddlovato

"Я вірю, що кожен може налаштуватися на цю частину свого розуму. Я думаю, що в мене дійсно сильний зв'язок із загробним життям. Коли я входжу в кімнату, я можу сказати, сталося там щось чи ні, або чи є в готелі привиди", — зізналася співачка.

Джіджі Хадід

Модель зізнавалася, що в неї було багато незрозумілого досвіду з надприродним у ролику Vogue на тему Геловіна 2018 року.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

"Коли ми були дітьми, ми жили в дуже старому будинку, і мені відвели горище як кімнату. Ми чули цей дивний звук у комірчині, а потім запитали мого батька, і він сказав, що ця старенька завжди жила в будинку. Ми переконали себе, що це була вона, і розмовляли з нею", — говорила Джіджі.

Джессіка Альба

В інтерв'ю 2008 року Джессіка Альба розповіла Sydney Morning Herald, що на неї напав привид, коли вона спала в будинку своєї сім'ї, коли їй було 17 років.

Джессіка Альба Фото: Jessica Alba

"Я поняття не мала, що це було. Я відчувала цей тиск і не могла встати, не могла кричати, не могла говорити, не могла нічого робити. Щось зірвало з мене ковдру і я не могла встати з ліжка. Щойно мені це вдалося — я закричала і побігла в кімнату батьків. У старому будинку моїх батьків безумовно щось було. Вони "очищали його", спалювали шавлію і таке інше", — згадувала актриса.

Люсі Гейл

"У мене в будинку привид", — сказала Люсі Гейл виданню Hollywood Teen'Zine 2010 року, додавши, що її кавоварка одного разу увімкнулася сама по собі о першій годині ночі.

Люсі Гейл

"Двері зачиняються, не грюкають, але зачиняються. А в мене у квартирі є датчик руху, який загоряється, і клянуся, він загоряється іноді, коли під ним нічого немає. І мій собака сильно гавкає. Я не відчуваю загрози, але мене це безумовно лякає", — зізнавалася зірка серіалу "Рівердейл".

Елісон Ганніган

"У мене в будинку привид. Я бачила його кілька місяців тому", — сказала одного разу Елісон Ганніган газеті San Francisco Gate.

Елісон Ганніган

За словами зірки серіалів "Баффі — винищувачка вампірів" і "Як я зустрів вашу маму", вона не думає, що це привид того, хто там помер.

"У Лос-Анджелесі є закон, згідно з яким, коли ви купуєте будинок, якщо там хтось помер, вони мають повідомити про це. І ніхто цього не зробив. Тож я не знаю, чому він там. Але він дуже доброзичливий. Моя подруга побачила його першої ночі. Вона сказала: "Я не хочу вас турбувати, але я щойно бачила, як чоловік слідував за нами з дому". І я сказала: "Ну, принаймні, він джентльмен, він пропустив нас першими". Пізніше тієї ж ночі я побачила силует чоловіка, що стояв у дверях ванної", Елісон подумала, що це її чоловік, але він увесь цей час спав поруч із нею.

Клаудія Шиффер

Колишні мешканці, схоже, не можуть розлучитися з тюдорівським особняком, який Клаудія Шиффер та її сім'я називають своїм домом.

Клаудія Шиффер Фото: Instagram @claudiaschiffer

"У нас був медіум, і вона сказала нам, що насправді всі привиди в будинку прекрасні. Нікому не потрібно боятися По суті, ми вітаємо всіх привидів... Ми чуємо скрипучі звуки й іноді відбуваються дивні речі, наприклад, вмикається музика", — розповіла вона Architectural Digest.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показувала свій будинок в англійському селі і розповідала, як вони з Меттью Воном його придбали.