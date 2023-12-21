"Міс Франція" Єва Жиль, чия стрижка викликала дебати, стала героїнею в рідному селі

Єва Жиль опинилася в центрі скандалу через коротку стрижку піксі.

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Нову "Міс Франція", 20-річну Єву Жиль зустріли в рідному селі неподалік від Дюнкерка як героїню. Чарівна королева краси несподівано опинилася в центрі скандалу через свою модну коротку стрижку піксі. Єва Жиль — перша в історії переможниця конкурсу "Міс Франція" з коротким волоссям. Тепер вона вирушить на конкурс "Міс Всесвіт". Про це пише Daily Mail.

Коронована в суботу як перша в історії "Міс Франція" з короткою стрижкою, Єва Жиль тріумфально повернулася у своє рідне село Кведипр на півночі Франції.

"Міс Франція" — Єва Жиль Фото: Getty Images

Повернувшись у середу в село недалеко від Дюнкерка, Жиль їхала на кузові кабріолета, а на вулиці її вітали натовпи людей. Королева краси була в блискучій сукні та пухнастому бежевому хутряному пальті.

За даними французької газети Le Monde, Жиль, яка була чинною міс Нор-Па-де-Кале, виділялася своєю грайливою стрижкою піксі серед інших конкурсанток.

Студентка пообіцяла "захищати цінності сильних жінок" на пресконференції, що відбулася після її коронації. "У всіх нас є свої недоліки. Кожна жінка унікальна, ми всі унікальні", — додала вона.

Єва Жиль обійшла на конкурсі інших дівчат і стала 94-ю "Міс Франція" перед майже 8 мільйонами глядачів французького телебачення.

"Міс Франція" — Єва Жиль Фото: Getty Images

Вона стала героїнею свого регіону. На привітальних табличках, які тримали в натовпі, було написано: "Єво, ти така красива, ти мій кумир".

Нагадаємо, перемога Єви Жиль несподівано стала причиною грандіозного скандалу. Її критикували за коротку стрижку, адже зазвичай конкурсантки віддають перевагу класичним укладкам із довгим волоссям.

Також критикували членів журі, які віддали їй перемогу. Єву Жиль обговорювали й через її струнку спортивну фігуру та загалом хлоп'ячий імідж. Коментатори в соцмережах писали, що королева краси має бути з жіночнішими формами. Скандал розгорівся настільки бурхливий, що заяви на захист Єви зробили навіть політики.

Примітно, але Єва Жиль навіть не хотіла надсилати заявку на конкурс краси. Її переконав дідусь.