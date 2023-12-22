Помаранчевий сезон: що можна лікувати сонячними фруктами

На думку експертів видання Health, цитрусові мають вражаючі переваги для нашого здоров'я.

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Взимку людському організму завжди не вистачає вітамінів, і як результат — навесні це призводить до авітамінозу. Щоб заздалегідь убезпечити свій організм від потрясінь, ми пропонуємо взимку звернути увагу на помаранчеві фрукти — цитрусові. Крім того, що вони корисні, зимові помаранчеві "кругляшки" ще й дуже смачні. А допоможуть нам дізнатися більше про цитрусові та інших помаранчевих помічників консультанти американського онлайн-журналу Health.com.

Безумовно, ми визнаємо, що ви вже багато чого знаєте про ці джерела вітаміну С, проте експерти видання розкрили їх вражаючі переваги для нашого здоров'я. До речі, соковиті й барвисті плоди містять корисні поживні речовини, не кажучи вже про смак, що робить їх чудовим доповненням до здорової дієти.

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Отже, для початку перелічимо, з ким будемо знайомитися — лимон, лайм, грейпфрут (білий, червоний, жовтий), апельсин (мандарин і сицилійський апельсин), помело, кумкват, юдзу, танжело (зокрема ямайський).

Може, ще не всі звикли включати до свого раціону більше цитрусових, тому спробуйте почати пити сік без додавання цукру. Або можна натерти цедру і додати її до страв із курки, риби чи салату, щоб миттєво посилити смак, або спробуйте додати сік як основу для заправок чи соусів.

Якщо зовсім поки що не виходить, ви завжди можете покласти у воду кілька скибочок лимона, щоб надати їй тонкого аромату.

Гарне джерело клітковини

Як кажуть фахівці, дуже важливо споживати близько 28 грамів клітковини на день. Цитрусові можуть допомогти вам досягти цієї мети. Крім того, багаті клітковиною цитрусові також допомагають почуватися ситими довше, що робить їх чудовим перекусом для схуднення.

До речі, в одному апельсині міститься 2,4 грама клітковини. Ба більше, від 65% до 70% клітковини в цитрусових становить пектин, тобто розчинна клітковина, яка допомагає знизити рівень холестерину і регулювати рівень цукру в крові.

Клітковина, що залишилася в цитрусових, нерозчинна. Вона збільшує об'єм вашої травної системи і підтримує регулярне травлення.

Здоров'я вашого серця

Цитрусові, як підказують консультанти Health, містять флавоноїди — рослинні сполуки, які можуть сприяти здоров'ю серця. Тобто вони захищають від серцевих захворювань, зменшуючи запалення.

Крім того, дослідження вітаміну С підтверджують, що він є антиоксидантом, який потенційно може знизити ризик атеросклерозу.

Крім вітаміну С, цитрусові є гарним джерелом інших вітамінів і поживних речовин, корисних для серця, таких як фолієва кислота і калій. А ще в них є метаболіти — речовини, що утворюються під час розщеплення цитрусових в організмі, які якраз і можуть знизити ризик серцевих захворювань.

Низький глікемічний індекс

Цитрусові мають відносно низькі показники цього індексу за 100-бальною шкалою. Простіше кажучи, цитрусові не підвищують рівень цукру в крові так сильно, як інші продукти. Наприклад, глікемічний індекс одного апельсина дорівнює 43, а ось у кавуна він дорівнює 76. Тобто цукор із цитрусових повільно потрапляє у ваш кровотік, пропонуючи стійке відчуття енергії без різких збоїв. Здорово? Думаємо, особливо це цікаво тим, у кого проблеми з рівнем цукру в крові.

Калій — це не тільки банани

Так-так, цитрусові також є чудовим джерелом цього мінералу, який важливий для регуляції рідини, мінерального балансу і скорочення м'язів. А ось вживання достатньої кількості продуктів, багатих калієм, може допомогти знизити ризик інсульту і серцевих захворювань, а також зміцнити кістки.

Калій також регулює кількість солі, допомагаючи організму виводити її. Хоча це не привід обсипати їжу сіллю, проте, ще одна вагома причина додати до свого раціону цитрусові.

Скоротіть час на застуду

Ні для кого не секрет, що цитрусові містять корисну дозу вітаміну С. Фактично трохи менше склянки апельсинового соку містить 103% рекомендованої денної дози цього вітаміну. І хоча він безумовно не може запобігти застуді, деякі дослідження підтверджують, що цитрусові можуть зменшити її тривалість і тяжкість.

Дружок поживних речовин

Цитрусові з усією душею допоможуть вам отримати більше користі від інших продуктів, які ви споживаєте. Наприклад, вони підставлять "плече" залізу з рослинних джерел, тобто мінералу, який підтримує вашу імунну систему і допомагає виробляти еритроцити.

Стоп зневодненню

Як і огірки, кавун і помідори, цитрусові насичені високим вмістом води. Наприклад, апельсини на 81% складаються з води, а грейпфрут — майже на 90%. Водночас підтримання гідратації не лише втамовує спрагу, а й допомагає системам вашого організму працювати правильно. Крім того, продукти, багаті на воду, є ситними та низькокалорійними.

Еластичність і молодість вашої шкіри

Вітамін С у цитрусових надзвичайно корисний для вашої шкіри. Він відіграє просто-таки видатну роль у виробленні колагену, що змушує деяких дослідників вважати, що саме він допомагає шкірі виглядати еластичною і гладкою.

До речі, як пишуть консультанти Health, вітамін С допомагає захистити шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів.

Худніть на здоров'я

Цитрусові — це соковита м'якоть плоду, яка практично не містить жирів, натрію і калорій, що робить їх хорошим вибором, якщо ви хочете схуднути. Фактично, в одному маленькому апельсині міститься всього 45 калорій.

Не без застережень

Ви вже переконалися, що цитрусові мають багато переваг для здоров'я. Проте є деякі нюанси під час їх вживання, особливо у великих кількостях.

Грейпфрут може взаємодіяти з кількома ліками, наприклад тими, що лікують високий кров'яний тиск, і заспокійливими препаратами. Тому проконсультуйтеся з лікарем, щоб виключити взаємодію.

Цілі фрукти часто кращі, ніж сік. Цілісні фрукти ситніші, містять менше калорій, і ви отримуєте набагато більше клітковини, ніж сік.

Цитрусові мають глікемічний індекс від низького до помірного. Проте цитрусові містять цукор і калорії — дві речі, на які слід звернути увагу, якщо у вас діабет або ви стурбовані збільшенням ваги.

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