Дієтологи назвали 6 десертів, від яких ви ніколи не погладшаєте

Випадковий смачний десерт, що вживається в помірних кількостях, дарує неймовірне задоволення. Але якщо ви намагаєтеся схуднути, можливо, вам варто бути більш обачними при виборі десертів.

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На думку дієтологів, навіть дотримуючись правильного харчування, ви все одно можете насолоджуватися десертами, які не призведуть до збільшення ваги. Ці шість солодких страв задовольнять ласунів, не додаючи зайвих калорій і сантиметрів до вашої талії. Про це пише She Finds.

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Натуральне фруктове морозиво

Фото: Freepik

Фруктове морозиво — не лише чудовий спогад із дитинства, а й ідеальна альтернатива для тих, хто хоче відмовитися від звичайного морозива або молочних продуктів. Але будьте обережні: у деяких видах фруктового морозива, купленого в магазині, міститься цукор, а також штучні барвники й ароматизатори.

Готуйте домашнє фруктове морозиво з полуниці, персика, чорного шоколаду або кавуна. Його дуже легко приготувати і ви не тільки насолодитеся приголомшливим смаком, а й отримаєте додаткові вітаміни та мінерали.

Мус із темного шоколаду

У цьому рецепті мусу з темного шоколаду є все: велика кількість антиоксидантів із темного шоколаду із вмістом какао 70 і більше відсотків та відсутність молочних продуктів. Додавання кокосового молока, меду та ванілі підсолоджує гіркий шоколад і приносить додаткову користь для здоров'я.

"Антиоксиданти враховують вітаміни, мінерали та фітохімічні речовини — корисні рослинні сполуки", — каже доктор Акс. "Однією з найбільш разючих властивостей темного шоколаду є його високий вміст антиоксидантів, тому він увійшов до мого списку 10 найкращих продуктів з високим вмістом антиоксидантів".

Заморожений виноград

Як і чорний шоколад, виноград містить безліч антиоксидантів, які називаються поліфенолами, що борються з вільними радикалами і захищають клітини. Вони також можуть запобігти хворобам серця, знизити кров'яний тиск і стабілізувати рівень цукру в крові, що допомагає підтримувати здорову вагу.

Щоб отримати справжнє задоволення, помістіть червоний виноград у морозильну камеру на кілька годин, перш ніж насолоджуватися ним.

Чіа пудинг

Фото: Getty Images

Цей базовий пудинг із насіння чіа містить лише п'ять корисних інгредієнтів: насіння чіа, несолодке кокосове молоко, екстракт ванілі, мед і ягоди, але його поживна цінність зашкалює. Насіння чіа багате на антиоксиданти, корисні жири і клітковину, а вживання клітковини дасть вам змогу довше залишатися ситими і не перекушувати продуктами з високим вмістом цукру.

Брауні з авокадо

Це геніальне поєднання смаку та поживних речовин зробило тістечка з авокадо здоровим вибором для тих, хто хоче насолодитися смачним і поживним десертом без почуття провини. Авокадо надає бархатистості, роблячи тістечка вологими та ніжними. Дієтолог Мері Сабат стверджує, що тістечка з авокадо містять багато корисних жирів, "які є відмінним джерелом енергії".

Банановий хліб із кокосового борошна

Фото: Freepik

Банановий хліб із кокосового борошна — поживна та смачна альтернатива традиційному банановому хлібу, якому часто надають перевагу ті, хто прагне схуднути. На відміну від звичайного бананового хліба, приготованого з універсального борошна, банановий хліб з кокосового борошна не містить глютену і містить значно менше вуглеводів, що робить його чудовим вибором для людей, які контролюють споживання калорій. Сабат рекомендує банановий хліб, приготований з кокосового борошна, як безглютеновий десерт, що сприяє зниженню ваги.

Інгредієнти:

¾ склянки кокосового борошна;

4 стиглих банани, розім'яти в пюре;

4 великих яйця;

¼ склянки кокосової олії;

¼ склянки меду або кленового сиропу;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1 чайна ложка розпушувача;

½ чайної ложки кориці;

дрібка солі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175°C.

У мисці змішайте бананове пюре, яйця, розтоплене кокосове масло, мед або кленовий сироп і ванільний екстракт.

В окремій мисці змішайте кокосове борошно, розпушувач, корицю і сіль.

Поступово додавайте сухі інгредієнти до бананової суміші, ретельно перемішуючи.

Вилийте тісто у форму для хліба, змащену олією.

Випікайте приблизно 45-55 хвилин.

Дайте банановому хлібу охолонути, перш ніж нарізати його.

Нагадаємо, 3 продукти, які допоможуть стабілізувати рівень цукру і схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що цукор може дати нам енергію, але вживання надмірної кількості може спричинити різні проблеми зі здоров'ям, включно з ожирінням, діабетом і високим кров'яним тиском.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.