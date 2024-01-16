Піжамна вечірка Ніколи Пельтц — невістки Девіда і Вікторії Бекхем з нагоди її 29-річчя (фото)
Друзі привітали Ніколу Пельтц великим тортом з її фотографією в образі Лоли — кадру з однойменного фільму, де зірка зіграла головну роль.
Американська акторка Нікола Пельтц, за сумісництвом дочка мільярдера Нельсона Пельтца і невістка Девіда і Вікторії Бекхем, відсвяткувала 29-річчя піжамною вечіркою, яку для неї влаштувала подруга — Селена Гомес. Світлинами з радісними моментами свята дружина Брукліна Бекхем поділилася у своєму Instagram.
Серед запрошених гостей можна було побачити нового бойфренда Селени Гомес — продюсера Бенні Бланко. Також на святкових кадрах були помічені 10-річна сестра Селени Грейсі Елліот, актор Остін Ремсі, засновниця бренду La'Mariette Тереза Мінгус, зірка YouTube Аарон Карпентер, співачка HAVEN, фотомодель Коннар Франклін та інші друзі Пельтц не зі світу шоубізнесу.
На фотографіях учасники вечірки були одягнені в однакові чорні піжами з білим оздобленням від бренду Eberjey. А привітали зірку свята рожевими кульками й великим тортом із фотографією Ніколи в образі Лоли — кадру з однойменного фільму, де зірка зіграла головну роль.
"Я дуже вдячна за всіх прекрасних і добрих людей у моєму житті. Усі мої найкращі друзі зробили мені сюрприз на мій день народження піжамною вечіркою, і ми грали в ігри (мій боже!). Велике вам усім дякую, що змусили мене почуватися такою коханою", — написала невістка Вікторії та Девіда Бекхем.Важливо
Нагадаємо, що Вікторія Бекхем приховувала від Девіда протягом 24 років шлюбу.