Піжамна вечірка Ніколи Пельтц — невістки Девіда і Вікторії Бекхем з нагоди її 29-річчя (фото)

Друзі привітали Ніколу Пельтц великим тортом з її фотографією в образі Лоли — кадру з однойменного фільму, де зірка зіграла головну роль.

Related video

Американська акторка Нікола Пельтц, за сумісництвом дочка мільярдера Нельсона Пельтца і невістка Девіда і Вікторії Бекхем, відсвяткувала 29-річчя піжамною вечіркою, яку для неї влаштувала подруга — Селена Гомес. Світлинами з радісними моментами свята дружина Брукліна Бекхем поділилася у своєму Instagram.

Серед запрошених гостей можна було побачити нового бойфренда Селени Гомес — продюсера Бенні Бланко. Також на святкових кадрах були помічені 10-річна сестра Селени Грейсі Елліот, актор Остін Ремсі, засновниця бренду La'Mariette Тереза ​​Мінгус, зірка YouTube Аарон Карпентер, співачка HAVEN, фотомодель Коннар Франклін та інші друзі Пельтц не зі світу шоубізнесу.

Instagram Instagram Instagram Instagram

На фотографіях учасники вечірки були одягнені в однакові чорні піжами з білим оздобленням від бренду Eberjey. А привітали зірку свята рожевими кульками й великим тортом із фотографією Ніколи в образі Лоли — кадру з однойменного фільму, де зірка зіграла головну роль.

Фото: Instagram

"Я дуже вдячна за всіх прекрасних і добрих людей у моєму житті. Усі мої найкращі друзі зробили мені сюрприз на мій день народження піжамною вечіркою, і ми грали в ігри (мій боже!). Велике вам усім дякую, що змусили мене почуватися такою коханою", — написала невістка Вікторії та Девіда Бекхем.

Важливо

Вікторія Бекхем привітала з днем народження Ніколу Пельтц (відео)

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем приховувала від Девіда протягом 24 років шлюбу.