Денієл Редкліфф у компанії коханої відвідав церемонію "Еммі" (фото)

Зіркова пара вперше вийшла на публіку після народження їхньої першої дитини. У квітні 2023 на світ зʼявився хлопчик, якого вони не показують публіці.

Related video

34-річний британський актор Денієл Редкліфф вийшов на публіку зі своєю коханою. Про це пише People.

Зірка "Гаррі Поттера" та 39-річна акторка Ерін Дарк зʼявилися на червоній доріжці премії "Еммі" у Лос-Анджелесі.

Редкліфф був одягнений у костюм темно-сливового відтінку з білою сорочкою та метеликом, який пасував до світло-фіолетової прозорої сукні Дарк із квітковими аплікаціями. Вона поєднала образ зі срібним браслетом і розпустила своє коротке волосся.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк Фото: Getty Images

Пара була в піднесеному настрої, коли вони позували на червоній доріжці заходу, обнявши одне одного. На фотографіях Редкліфф тримав кохану за талію, а вона обняла його за плече.

Актор був номінований на премію "Еммі" за роль у мюзиклі "Дивний: Історія Ела Янковича". Втім, нагороду він не отримав.

Їхня поява на "Еммі" знаменує собою одну з перших публічних появ пари з моменту народження їхньої першої дитини. У пари народилася дитина у квітні 2023. Приблизно через три місяці Редкліфф розповів, що його кохана народила хлопчика.

Деніел Редкліфф з колегами Фото: Getty Images

Пара, яка познайомилася на зйомках фільму "Вбити своїх коханих" у 2012 році, була відома тим, що в основному тримала свої стосунки подалі від публіки.

Нагадаємо, у мережі зʼявилося відео Деніела Редкліффа в дитинстві.

Також Фокус писав про ставлення Деніела Редкліффа до батьківства.