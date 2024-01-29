Дієтологиня розказала, як часто потрібно зважуватись, щоб ефективно худнути

Напевно кожна жінка хотіла б, тільки подумавши про схуднення, зранку на вагах побачити заповітну цифру. Проте так не буває, і схуднення — це кропіткий процес, який має свої правила. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Аліна Дяченко розповіла, чому не можна часто зважуватись, та як це впливає на результати схуднення.

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Зважитись зранку, потім після обіду, і ще раз ввечері, щоб точно зрозуміти, що схуднення — це не про вас і у вас нічого не виходить. Доведено, що максимально правильна вага жінки на 5 день циклу, що свідчить про те, що наша маса тіла залежить не лише від цифри на вагах. Якщо ви колись худли, то знаєте, що в один день можна втратити 300 г, а в інший не втратити жодного граму, або навіть поправитись. І це зовсім не означає, що ви забагато з'їли, або пройшли замало кроків. Дієтологиня Аліна Дяченко розповідає Фокусу про принципи здорового схуднення та про те, як часто потрібно зважуватись, щоб мати прогрес у схудненні.

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"Схуднення – це процес зменшення кількості жиру в організмі шляхом зміни харчування, фізичної активності, способу життя. Одна справа, коли потрібно позбутись 2-3 кг, і зовсім інша, коли мова йде про 10-20-30 зайвих кг", — наголошує Аліна Дяченко.

Тривале схуднення – це поступовий та сталий процес втрати ваги, який базується на здоровому підході до зміни способу життя. Здорове схуднення не передбачає швидкої втрати ваги, адже, по-перше, це майже стовідсоткова гарантія, що найближчим часом ця вага повернеться знову, а, по-друге, це несе певні ризики для вашого здоров'я.

Якщо ви хочете схуднути, потрібно знайти справжню мотивацію та бути готовими не до спринту, а до марафону, протягом якого ви зміните харчові звички. Навчившись збалансовано харчуватися, ви назавжди забудете про зриви, переїдання та проблеми із зайвою вагою.

Втрата ваги – не лінійний процес

Фото: Freepik

"Втрата 1% від загальної ваги на тиждень вважається здоровим темпом схуднення. Проте, є індивідуальні фактори, які, впливають на темп схуднення або на затримку рідини, наприклад, зрушення водно-сольового балансу, коли пересолив овочевий салат під час вечері або набряки м'язів після інтенсивного тренування чи зміни гормонального фону, наявність стресової ситуації або безсоння", — наголошує дієтологиня.

Починайте з маленьких кроків, не ставте за мету втратити одразу 10 або 20 кг, йдіть до своєї мети поступово. Не маючи занадто великих очікувань, вам буде психологічно легше подолати цей шлях. Саме тому щоденні зважування не принесуть користі, а лише нашкодять та вплинуть на мотивацію, адже неможливо втрачати однакову кількість ваги щодня. Організм — складна система, на яку впливають безліч зовнішніх та внутрішніх факторів: гормони, стрес, сон тощо, тому краще зважуватись раз на тиждень, щоб бачити реальну картину.

Лише раз на тиждень

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"Я раджу зважуватися не частіше, ніж раз на тиждень, вранці, натщесерце, на одних і тих самих вагах, в одному і тому ж місці. Такий підхід допоможе уникнути зайвого стресу та хвилювання стосовно вагових коливань, які можуть бути нормальними через різні фактори, перераховані раніше", — радить Аліна Дяченко.

Часте зважування не дасть вам повної інформації, а лише буде сприяти психологічній напрузі навколо процесу схуднення.

"Щоденне зважування (в деяких випадках по декілька разів на день) може призвести до перфекціонізму та фіксації на вазі, і коли людина бачить не той результат, на який очікувала, а, наприклад, плюс 100 грамів, то вона або біжить до магазину по шоколадку або, навпаки урізає, свій раціон до огірка та грудки", — наголошує дієтологиня.

Вимірювання ваги раз на тиждень дозволить краще сприймати загальний прогрес і зосереджуватися на здоровому способі життя та загальному самопочутті.

Майте терпіння

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Терпіння є ключовим елементом при досягненні будь-якої мети, в тому числі схудненні. Потрібно розуміти, що прогрес може бути поступовим, та вміти долати труднощі, щоб назавжди сформувати стійкі та здорові звички. Утримуйте позитивний настрій та залишайтеся віддані своїм цілям в довготривалій перспективі, тоді ви обов'язково досягнете своєї мети.

Нагадаємо, на думку дієтологів, навіть дотримуючись правильного харчування, ви все одно можете насолоджуватися десертами, які не призведуть до збільшення ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.