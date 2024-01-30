7 переваг цинку, про які має знати кожна жінка

Цинк — життєво необхідний нашому організму: від підтримки імунітету до регулювання рівня цукру в крові та швидкого метаболізму. Особливо важливо отримувати достатню кількість цього мікроелемента жінкам.

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Цинк — це мікроелемент, а це означає, що вам потрібно споживати небагато, щоб отримувати достатню кількість для підтримки здоров'я. Ви можете отримувати його через продукти, які містять достатню кількість цинку: устриці, птиця та вівсянка, або ж отримувати у вигляді добавок. Дізнайтеся, чим саме цинк важливий для організму, і що відбувається при його дефіциті. Про це пише Woman's Health.

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Цинк підтримує імунітет

Фото: Freepik

"Цинк допомагає захиститися від токсинів і сторонніх речовин, які загрожують вашому імунітету", — каже лікарка-дієтологиня Емі Горін . Він допомагає розвитку найважливіших Т-клітин, які борються з інфікованими вірусом і раковими клітинами, а деякі дослідження показують, що він також допомагає боротися із запаленням.

По суті, дефіцит цинку підриває ваш природний імунний захист, роблячи вас більш сприйнятливими до хвороб.

Підтримує стабільний рівень цукру в крові

Інсулін — це гормон, який відповідає за регулювання рівня цукру в крові. Він відіграє роль у синтезі, зберіганні та вивільненні інсуліну в підшлунковій залозі, каже Горін, маючи на увазі, що він побічно відіграє роль у підтримці стабільного рівня цукру в крові. Є навіть дослідження зв'язку між дефіцитом цинку і діабетом, а також прийомом добавок цинку як форми лікування цього захворювання.

Таким чином, дефіцит цинку може негативно вплинути на рівень інсуліну, що може призвести до небажаних змін апетиту і рівня цукру в крові.

Цинк допомагає організму зцілитися

Фото: Freepik

Цинк взаємодіє з тромбоцитами, допомагаючи згортанню крові, тому отримання достатньої кількості цинку має вирішальне значення для загоєння подряпин і порізів.

Проте дієтолог Аманда Бонтемпо каже, що регенерація ран дуже індивідуальна, тому не існує жорсткого правила щодо того, наскільки повільно або занадто повільно щось заживає. Але якщо ви бачите, що ваше тіло складно відновлюється після травми, винуватцем може бути дефіцит цинку.

Забезпечує злагоджену роботу травлення

"Цинк взаємодіє з білками в кожному органі і допомагає майже 100 різним ферментам у різних процесах, одним з яких є травлення", — каже Бонтемпо.

Цинк діє як супутній фактор у багатьох шлунково-кишкових процесах, а це означає, що без нього ваш організм не може перетравлювати їжу та засвоювати поживні речовини належним чином.

"Такі симптоми, як нудота, блювота або діарея, легко прийняти за непереносимість глютену", — каже Бонтемпо. "Але можливо, у вас просто низький рівень цинку".

Допомагає відчувати смак їжі

Фото: Freepik

Цинк має вирішальне значення для повноцінного функціонування смакового сприйняття, а все тому, що цей мінерал міститься в густині, білку слини. Зниження секреції густину пов'язане з аномальним розвитком смакових рецепторів і втратою смаку. Цей симптом дефіциту цинку проявляється поступово і може бути непомітним, тому найкращий спосіб його виявити — це усвідомлено харчуватися, — каже Бонтемпо.

Цинк допомагає зосередитися

"Дослідники спостерігали зміни в поведінці, коли люди з дефіцитом цинку їли продукти, багаті на цинк", — каже Бонтемпо. "Не виявлено жодних конкретних механізмів, що спричиняють порушення уваги через низький вміст цинку, але кореляція існує".

Підтримує метаболізм

"Цинк допомагає засвоювати білки, вуглеводи і жири", — каже Бонтемпо. "Коли вам цього не вистачає, ви можете відчути зниження енергії та млявість". Вам також може бути важче скинути вагу — фактично, дослідження опубліковане 2019 року, показало, що добавки цинку допомагають схуднути.

Не приймайте добавки, якщо у вас є будь-які з цих симптомів дефіциту цинку. "Оскільки цинку потрібно так мало, його легко передозувати і побачити негативні наслідки", — каже Бонтемпо. Замість цього просто їжте більше продуктів, багатих на цинк, як-от бобові, горіхи та насіння.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.