Рання вечеря: 5 вагомих причин не наїдатися на ніч

Якщо ви почнете вечеряти раніше, то назавжди забудете про безліч проблем зі здоров'ям та зайвою вагою. Дізнайтеся про всі переваги, які ви отримаєте від ранньої вечері.

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Якщо ви довго не можете заснути, вранці прокидаєтеся розбитими і втомленими, у вас печія та складнощі з походом до туалету, то, можливо, причина в тому, що ви надто пізно вечеряєте. Людське тіло є багатозадачним, оскільки воно може одночасно спати та підтримувати роботу всіх органів та систем, таких як травна, дихальна та нервова система. Однак наша система травлення найбільш активна вдень, а вночі вона сповільнюється. Ось чому потрібно давати їй час на відпочинок і не перевантажувати пізніми прийомами їжі. Про це пише OnlyMyHealth.

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Лікар загальної практики, хірург Тарала Мейшері зазначає: "В ідеалі, останній прийом їжі має бути принаймні за дві-три години до сну. Якщо ви поїдете і відразу підете спати, ви, швидше за все, зіткнетеся з печією, кислотним рефлюксом, поганим сном і так далі" .

Проблеми зі сном та вагою – це лише верхівка айсберга . Якщо ви вечеряєте пізно, то накопичуєте у себе хронічні захворювання, такі як ГЕРХ, розлад шлунка, ожиріння тощо. Список величезний, але не варто боятися, регулярна рання вечеря вирішить максимум проблем.

Гарне травлення

Фото: Freepik

Оскільки ви вечеряєте рано, ваша система травлення отримує повноцінний відпочинок протягом майже 10-12 годин, і вранці вона знову готова до роботи. Подібно до того, як додатковий робочий час виснажує ваш розум, додатковий робочий час може послабити і вашу травну систему", — каже доктор Мейшері, додавши: "травна система, що добре відпочила, покращить ваше травлення".

Засвоєння поживних речовин

За словами доктора Мейшері, якщо ви їсте рано, ваша травна система працює злагоджено і отримує час для засвоєння поживних речовин, таких як білки, вуглеводи, жири та вітаміни, які можуть запобігти низці захворювань та дефіцитів.

Контроль ваги

Фото: Freepik

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі клінічної ендокринології та метаболізму Ендокринного суспільства, пізня вечеря може призвести до збільшення ваги. Інше дослідження, проведене Гарвардом, стверджує, що звичка пізно ввечері може призвести до збільшення ваги. Таким чином, повечерявши за 2-3 години до сну, ви будете підтримувати свою вагу в нормі.

Полегшення кислотного рефлюксу

"Для людей, які страждають на хронічний кислотний рефлюкс, рання вечеря надзвичайно корисна. Збереження 2-3-годинної перерви між останнім прийомом їжі та сном допоможе краще перетравлювати їжу та зменшити епізоди кислотного рефлюксу", — каже доктор Мейшері. Експерт також додала, що хронічний кислотний рефлюкс може спричинити виразки стравоходу, які ведуть до раку.

Міцний сон

Фото: Freepik

Якщо ви вечеряєте за 2-3 години до сну, то більшість травних процесів буде завершено до моменту засинання. Ваш шлунок разом з вами отримає достатньо відпочинку, щоб перезапуститись і оптимально працювати наступного дня. Якщо пізно поїсти, це може призвести до кислотного рефлюксу, який може порушити нічний сон і викликати млявість наступного дня.

"Рання вечеря може покращити загальний стан вашого здоров'я. Це може запобігти багатьом основним захворюванням у майбутньому. Вона сприятиме обміну речовин, поліпшенню здоров'я кишечника та підтримці здоров'я в цілому", — зазначила Мейшері.

Нагадаємо, дієтологи розповіли, коли потрібно вечеряти, щоб швидко схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що найкраще вечеряти раніше і уникати жирних страв, продуктів, багатих білком та вуглеводами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.