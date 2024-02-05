Альона Альона після перемоги на Нацвідборі зізналася, що насправді думає про інших учасників

Реперка Альона Альона відерто розповіла, що думає про кожного учасника Нацвідбору та розповіла її враження від кожного з них.

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32-річна реперка Альона Альона, яка спільно в дуеті зі співачкою Джеррі Хейл стали переможцями Національного відбору на Євробачення після оголошення результатів детально "пройшлася" по всім учасникам конкурсу і розповіла, що вона думає про кожного з них. Своїми думками реперка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Альона Альона зізналася, що тільки зранку зрозуміла і усвідомила все, що відбувалося вчора на Нацвідборі. Вона досі під враженнями, що за їх пісню "Teresa & Maria" проголосували 720 тисяч українців.

Реперка відзначила, що розуміє, що до її персони зараз прикута пильна увага, тому користуючись нагодою вона хоче розповісти більше про кожного учасника конкурсу.

"Сьогодні моя ціль розповісти вам більше про учасників цьогорічного Нацвідбору. Чому? Тому, що всі пісні були класні. Я поважаю працю кожного з них і найбільше хочу, щоб всі ви не обмежували себе однією піснею, а розширювали свій світогляд музикою і додавали в свої плей-листи, в свої телефони, в свої девайси, більше і більше, якісної, класної і змістовної української музики",- сказала Альона Альона.

Yaktak

"З Яриком Яктаком ми познайомилися на фестивалі у Варшаві, який скасувався і ми з палок та шишечок самі організували цей фестиваль. І він безкоштовно, без гонорару, увірвався в нього. Ми всі виступили, зібрали 500 тисяч гривень для ЗСУ. Я поважаю його творчість, він молодий, перспективний, дуже багато працює. І тільки той, хто багато працює сягає таких великих висот",- сказала Альона Альона.

Mélovin

"З Меловіном ми також знайомі досить давно і він був на сольному концерті в мене, я була на сольному концерті в нього ще багато років тому. Востаннє ми тісно перетиналися на благодійному концерті у Варшаві, де ми виступали в найбільшому у Варшаві центрі для переселенців. Разом зичили людям терпіння і перемоги та підтримували їхній дух. У Мела дуже гарна пісня, це просто нереальний хіт, нереальне живе виконання. Люблю, ціную і поважаю",- заявила реперка.

Ingret

"З Інгрет ми познайомилися на дні народженні у Васі Байдака, вона там виконувала якраз свій трек і Вася робив величезний аукціон, збирав купу грошей для ЗСУ. Я всім рекомендую прийти на її саме живий виступ і зануритися в атмосферу ніжного злиття її голосу з музикою, тому що це мистецтво і її музика варта того, щоб назавжди селитися в серцях людей також",- акцентувала увагу артистка.

Skylerr

"Національний відбір на Євробачення познайомив мене зі співачкою Скайлер. Це дуже розумна, дуже красива, дуже добра, чуйна і ніжна дівчинка. Вона тендітна. І я вважаю, що їй напевно довелося найбільше вивезти з цього пісенного конкурсу, який був. Але я щиро вірю в те, що люди побачать, яка вона класна, як вона гарно співає і тепер її база фанатів збільшиться, її музика буде летіти гучніше і набагато більше",- відзначила Альона Альона.

Nazva

"З гуртом Назва ми познайомилися ще в 2019 році, з хлопцями, які були в складі іншого українського гурту, який гастролював Європою, збирав купу людей на фестивалях, а в Україні про нього майже ніхто і не знав, але таланти нікуди не сховаєш. Хлопці безмежно талановиті прості, відкриті, я фанат їхнього хіта з Мариною Круть. Дуже ціную те, наскільки вони поєднують музику, вільне, легке виконання і театральні постановки в їхніх відео",- наголосила реперка.

ANKA

"Під час нацвідбору також я познайомилася зі співачкою Анка. Познайомились і обʼєднались в тому, що обоє захворіли в хламину і просто одне одного підтримували. У неї класна музика, їй народ український дав можливість бути 11 на цьому Нацвідборі і бути почутою. Її музика варта, щоб лишатися в серцях надовго",- додала артистка.

Nahaba

"Також я безмежно рада, що всі хто переглядав Нацвідбір змогли відкрити для себе гурт Нахаба. Чому? Тому що це перш за все альтернативна сцена, це нетипова, нестандартна, некласична музика, якої в Україні мало. Вони представляють свіже дихання, нове звучання, вони виглядають по своєму, їм постановку ставили вони самі, у них є концепція і бачення, як має звучати їхня музика, як вони мають виглядати на сцені, як їх мають сприймати люди в суспільстві. А це артисти з позицією і це дуже важливо",- додала Альона Альона.

YAGODY

"Гурт YAGODY, я не знала в цілому складі, але знала Софійку їхню, через Тік-ток. Побачила її пісні в Тік-тоці і просто закохалася в її живе виконання. І побачивши гурт, я тепер також є їх фанаткою. Дуже подобаються образи, дуже подобається, як співають, подобається енергетика. Буду рада перетинатися з вами на сценах", — додала артистка.

Drevo

"Ще нацвідбір подарував мені цікаве знайомство з виконавцем Drevo. Його тембр це вау. Такий тембр це прям знахідка. Я рада, що кількість виконавців поповнилася новим з таким потенціалом, запальним характером. Тому з радістю буду слідкувати за всіма релізами", — зазначила реперка.

Ziferblat

"Найбільше відкриття для мене особисто — це гурт Ziferblat. Я прослуховуючи усі пісні, в той день, коли вони всі вийшли, найбліьший душевний фіт-бек відчула на їхню пісню, тому що вона як тепла ковдра, як якийсь шарф в'язаний, великий великий, мене велику закутав і зробив такою малесенькою дівчинкою. Я відчула неймовірне внутрішнє тепло від тієї пісні. І та якість з якою зроблена ця пісня, та віддача, яка йшла від них, просто захопила мене в полон. Я хочу, щоб всі-всі мої підписники прийшли до вас і послухали ваші пісні та прийшли на ваш сольний концерт", — сказала Альона Альона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли в Нацвідборі на "Євробачення-2024". Згодом MELOVIN натякнув, що Нацвідбір на "Євробачення" був куплений.