Джейкоба Елорді звинувачують у нападі на людину

26-річного австрійського актора Джейкоба Елорді, відомого ролями в фільмах "Солтберн", "Ейфорія", "Прісцилла" та "Будка поцілунків",звинувачують у нападі на людину.

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Інцидент мав місце в Австралії в готелі східного передмістя Сіднея у суботу, 3 лютого. Таку інформацію опублікувало видання ВВС.

Зокрема, мова йде про інцидент актора з репортером, на ім'я Джошуа Фокс. Конфлікт почався з того, що журналіст вирішив пожартувати з актора і підійшов до нього в холі готелю. Фокс звернувся до Елорді з проханням набрати води з його ванни, натякаючи на сцену з фільму Солтберн в якій грав актор. Прохання репортера стурбувало Елорді, який запитав у нього: "Ви жартуєте?", після актор поставив питання, чи журналіст знімає і попросив цього не робити.

У аудіозаписі, який оприлюднив журналіст, розмова між обома учасниками конфлікту була доволі спокійною. Однак, після, як з’ясувалося згодом, актор напав на журналіста. Як стверджує Фокс в інтерв’ю The Kyle and Jackie O Show, актор погрожував, притис його до стінки та зажав горло.

Фокс стверджує, що Елорді вимагав видалити кадри їхньої розмови, на що Фокс не дав згоду. Після, за словами журналіста, 26-річний актор почав "поводитися агресивно". Вже згодом журналіст звернувся з заявою до поліції.

"Я думаю, якщо я видалю ці кадри, не буде жодних доказів того, що ця зустріч відбулася", — заявив журналіст.

У поліції повідомили, що близько 15:30 години у суботу, 3 лютого 2024 року, 32-річний чоловік нібито зазнав нападу з боку 26-річного чоловіка. Чоловік не отримав тілесних ушкоджень. Наразі не відомо, чи загрожує якесь покарання актору.

Нагадаємо, поліція звинуватила популярного тіктокера у вбивстві своєї дівчини, а репера Killer Mike затримали одразу після вручення трьох "Греммі".