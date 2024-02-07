Медіа показали "найгламурніший будиночок на світі" чотирьох поколінь королівських дітей (фото)

У будинку були гаряча і холодна вода, сушарка для рушників та електрика. Також у котеджі були газова плита Magnet, холодильник і пральна машина з люлькою, а також телефон, що працює.

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Медіа опублікували ретро-фотографії котеджу, збудованого спеціально до шостого дня народження британської принцеси Єлизавети (майбутньої королеви Великої Британії Єлизавети II), який став одним з улюблених місць для проведення дозвілля чотирьох поколінь королівських дітей. Про історію котеджу, побудованого понад 90 років тому для принцеси Лілібет, написало видання Daily Mail.

Принцеса Беатріс називає його "найгламурнішим будинком Венді", і ось уже понад 90 років котедж служить ігровим будиночком для чотирьох поколінь королівських дітей. Маленький будиночок — подарунок народу Уельсу майбутній Єлизаветі II — розташований на південній стороні будинку принца Ендрю, Королівського будиночка, у Віндзорському парку. Спроєктований архітектором Едмундом Віллмоттом, іграшковий котедж демонстрував майстерність валлійських ремісників у той час, коли шахтарські громади на полонинах потерпали від безробіття більше, ніж у будь-якій іншій частині Великої Британії під час депресії початку тридцятих років.

Прицеси Єлизавета і Маргарет в "іграшковому будиночку" Фото: Getty

Ігровий котедж, спроєктований у дві третини масштабу справжнього житлового будинку, побудували з каменю, що залишився після будівництва лікарні Лландоу в долині Гламорган, яке було завершено 1933 року. Він мав 24 фути (7 метрів, — ред.) завдовжки та 8 футів (2,4 м, — ред.) завглибшки та складався з чотирьох кімнат заввишки 5 футів (1,5 м, — ред.) — кухні та маленької кімнати внизу, а також спальні та ванної кімнати нагорі.

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Внутрішні стіни були кремового кольору, а фіранки та килим — блакитного. У будинку були гаряча і холодна вода, сушарка для рушників та електрика. Також у котеджі були газова плита Magnet, холодильник і пральна машина з люлькою, а також працюючий телефон.

Газета "Ілюстровані лондонські новини" свого часу показала, який вигляд має котедж принцеси Лілібет Фото: Mary Evans

Дубова шафа — подарунок маленькій Лілібет від бабусі Вікторії Марії — містила 172 предмети столового приладдя і столового срібла з Шеффілда. У будинку також зберігався повний комплект книг Беатрікс Поттер, каструлі й сковорідки, банки з їжею, віники, пачка солі Епсома і портрет герцогині Йоркської — матері принцеси Єлизавети — над дубовою камінною полицею.

Біля будинку був власний палісадник із живоплотами та квітковими клумбами у зменшеному масштабі. Тут же була буда для утримання цуценяти вельштер'єра на прізвисько Ланто.

Принц Чарльз грається в будиночку, подарованому свого часу його матері Фото: Getty

Нагадаємо, у червні 2023 року британський король Чарльз III попросив своїх помічників зробити на замовлення будиночок, схожий на той, який був у королеви та принцеси Маргарет, коли вони були дітьми. Подарунок призначався його онучці Лілібет, названій так на мережу нині покійної королеви Єлизавети II.

А у вересні 2022 року медіа писали про те, що королева Єлизавета здає котедж в оренду у своєму маєтку.Відпочити по-королівськи пропонується в будинку на території приватного маєтку Сандрінгем.