Екс-головреда " Tatler Россия" можуть посадити на 7 років

Обвинувачення зажадало до восьми років колонії для співробітника Ксенії Собчак і авторів телеграм-каналу "Гасіть світло" у справі про здирництво у глави "Ростеха". А колишній головний редактор Tatler може опинитися за ґратами на сім років.

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У РФ відбувся суд над фігурантами минулорічної скандальної справи. Прокурор запросив вісім років колонії суворого режиму колишньому комерційному директору медіахолдингу "Осторожно Media" Ксенії Собчак Кирилу Суханову, якого звинувачують у вимаганні 11 мільйонів рублів у глави "Ростеха" Сергія Чемезова. А інших фігурантів цієї справи, авторів Telegram-каналу "Гасіть світло" — колишнього головного редактора Tatler Аріана Романовського і журналіста Life Тамерлана Бігаєва — прокуратура зажадала засудити до 7,5 років колонії суворого режиму. Про це пише Meduza.

Кирило Суханов і Аріан Романовський перебувають у СІЗО з жовтня 2022 року, у листопаді того ж року заарештували і Тамерлана Бігаєва.

Ксенія Собчак прокоментувала вимогу, написавши: "8 років? Вісім років? Трьом молодим хлопцям, які працювали в телеграмі? Це неймовірна жорстокість, і все, на що я сподіваюся, — це справедливість і мудрість суду".

Слідство стверджує, що Суханов вимагав у глави "Ростеха" 11 мільйонів рублів за так званий "блок на негатив": гарантію того, що на каналі не згадуватимуть негативної інформації про ту чи іншу персону або компанію.

Суханова, Романовського і Бігаєва обвинувачують у вимаганні в особливо великому розмірі. Їх заарештували наприкінці жовтня — на початку листопада 2022 року. Справу було заведено після заяви гендиректора "Ростеха" Сергія Чемезова.

Адвокат Романовського стверджував, що Романовський робив матеріали для каналу "Тушите світло", виконуючи завдання Ксенії Собчак. Бігаєв був адміністратором Telegram-каналу "Тушите світло".

Сама Собчак спішно покинула РФ. Вона виїхала за ізраїльським паспортом через Білорусь до Литви. У неї вдома в Підмосков'ї пройшов обшук.

В її Telegram-каналі "Кривава бариня" з'явилося повідомлення, в якому вона назвала арешт Суханова, Романовського і Бігаєва облавою на її редакцію "останню вільну редакцію в Росії, яку треба було притиснути".

Який у неї на той момент був статус у цій кримінальній справі і де вона перебувала в цей момент — невідомо.

Раніше російські державні ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що сама Собчак проходить у справі підозрюваною.

Пізніше стало відомо, що журналістка перебуває у статусі свідка. Через два тижні вона повернулася в РФ. А за місяць вона визнала, що її колеги стали фігурантами "кримінальної справи про вимагання" і вибачилася за їхні "дії" перед Сергієм Чемезовим.

У липні минулого року суд закрив процес у цій справі на прохання потерпілої сторони. Проти закриття процесу виступав Тамерлан Багієв і його адвокати. За даними "Осторожно, новости", захист Бігаєва наполягав на тому, що у справі немає таємниць, а йдеться про особисте життя Чемезова. А Telegram-канал "112" писав, що потерпілим у справі виступає також Василь Бровко — директор з особливих доручень "Ростеха", чоловік телеведучої Тіни Канделакі.