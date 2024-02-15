Харчування при грипі та застуді: 7 продуктів для кишечника, які допоможуть одужати

За ознак застуди та грипу важливо вчасно звертатися до лікаря, але крім призначень, підтримати організм під час хвороби допоможуть певні продукти.

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Під час хвороби, особливо якщо вона супроводжується підвищеною температурою, дуже важливо живити свій організм продуктами, які не тільки забезпечують комфорт, а й підтримують загальний стан здоров'я. Кишечник відіграє важливу роль у нашій імунній системі, і підтримання його здоров'я має першорядне значення під час хвороби. Лихоманка часто супроводжує вірусні або бактеріальні інфекції, тому дізнайтеся про те, які корисні для кишківника продукти можуть допомогти зміцнити імунну відповідь і полегшити дискомфорт, пов'язаний із підвищеною температурою. Про це пише OnlyMyHealth.

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Йогурт

Фото: Pexels

Пробіотики — це корисні бактерії, які сприяють здоров'ю кишечника. Йогурт, особливо сорти з живими культурами, може додати ці корисні мікроби у ваш кишковий мікробіом, потенційно підвищуючи здатність організму боротися з інфекціями. Дослідження, проведене в Кореї, підтвердило, що вживання йогурту, багатого на пробіотики, покращує реакцію організму на респіраторну вірусну інфекцію.

Кістковий бульйон

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі MDPI "Nutrients", кістковий бульйон, наповнений необхідними поживними речовинами, не тільки зволожує, а й забезпечує організм амінокислотами, що підтримують імунітет. Легкозасвоюваність бульйону робить його м'яким варіантом для тих, хто бореться з підвищеною температурою.

Імбирний чай

Фото: Freepik

Це відомий варіант лікування лихоманки. Імбир відомий своїми протизапальними властивостями, тому під час хвороби заваріть заспокійливий чай, зануривши шматочки свіжого імбиру в гарячу воду. Ця суміш може допомогти полегшити нудоту і підтримати травлення, що робить її ідеальним вибором під час хвороби.

Ферментовані продукти

Ферментовані продукти, наприклад, квашена капуста, містять велику кількість пробіотиків. Додавання їх у свій раціон може сприяти формуванню різноманітної та здорової кишкової мікробіоти, сприяючи підвищенню імунітету. Це також підтвердили дослідники зі Стенфорда, які виявили, що харчування, багате ферментованими продуктами, протягом 10 тижнів збільшує розмаїття мікробіома і підтримує імунну функцію.

Трав'яні чаї з ромашкою

Ромашковий чай відомий своєю заспокійливою дією і може допомогти полегшити дискомфорт, пов'язаний із лихоманкою. Його м'який смак і заспокійливі властивості роблять його чудовим вибором для зволоження під час хвороби.

Банани

Фото: Freepik

Легко засвоювані та ніжні для шлунка банани є хорошим джерелом електролітів і калію. Ці якості роблять їх придатними для поповнення поживних речовин, втрачених під час потовиділення, викликаного лихоманкою.

Пюре із батату

Солодка картопля, наповнена вітамінами та мінералами, ніжна для шлунка і може забезпечити необхідні поживні речовини під час лихоманки. Представники Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т.Ч. Т.Ч. Чана повідомили, що батат є чудовим джерелом вітамінів А, В6, С, калію та клітковини. Розімніть його, щоб отримати ніжний та поживний гарнір.

Додавання в раціон під час хвороби продуктів, корисних для кишківника, сприятиме вашому якнайшвидшому одужанню та відновленню організму.

Нагадаємо, 3 головні міфи про застуду та грип, які можуть зруйнувати ваше здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що, додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.