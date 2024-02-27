Меган Маркл приготувала афганські страви (відео)

Меган Маркл у рамках свого проєкту Welcome Project допомагає адаптуватися в Південній Каліфорнії жінкам, які перебралися до США з Афганістану.

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42-річна дружина принца Гаррі Меган Маркл приготувала разом із 15 афганськими жінками, які переселилися до США, їхні традиційні страви. Відповідне відео з'явилося в мережі та на вебсайті герцогів Сассекських Archewell Foundation.

Меган приєдналася до учасниць заходу "Ласкаво просимо в Південну Каліфорнію" на "вечір кулінарії та розповідання історій". Разом з іншими жінками вони приготували ашак і манти, які являють собою види пельменів.

У пресрелізі Archewell про візит Меган у межах проєкту Welcome Project, започаткованого Маркл 2016-го, ідеться про те, що жінки потім обговорили "свої особисті історії та підтримку, яку вони знаходять з боку цієї групи жінок, які належать до різних поколінь".

Візит відбувся у співпраці з Mina's List, організацією, що базується в Нью-Йорку, яка працює з жінками-активістками та політичними лідерками в Афганістані з 2014 року.

2021 року Mina's List допомогла евакуювати й переселити понад 2000 афганських жінок і сімей "завдяки незалежним і коаліційним зусиллям". Багато з них приїхали до Південної Каліфорнії.

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Потім Mina's List і Archewell "об'єднали зусилля, щоб забезпечити співтовариство і підтримку цим чудовим жінкам, коли вони починають відновлювати своє життя в США".

На створення цього проєкту Меган надихнула її робота з Hubb Community Kitchen у Західному Лондоні 2017 року, організована групою тих, хто вижив після пожежі в Гренфелл-Тауер. Він був запущений з метою створити "безпечну гавань та інклюзивне середовище для жінок, які нещодавно переселилися в США з Афганістану".

Сьогодні у США діють 11 активних програм, "призначених для виховання почуття приналежності через такі види діяльності, як шиття, мистецтво, походи, плавання, фотографія, розповідь історій і кулінарія".

Раніше Фокус писав, що популярність Меган Маркл у США продовжує падати.