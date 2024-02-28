Українку Анну Asti "скасовують" у Росії через участь у "голій" вечірці

Концерти уродженки Черкас масово скасовують у російських містах. Під загрозою весь тур артистки, яка замовчує війну в Україні.

Related video

У Росії масово скасовують концерти співачки українського походження Анни Asti (Дзюба) після "голої вечірки" Насті Івлєєвої. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Як стало відомо, виступи артистки зірвалися у Волгограді, Саратові, Краснодарі, Тольятті та Нижньому Новгороді.

"Те саме може статися і в інших містах. Тож фанати артистки почали масово здавати квитки. Навіть там, де не заявляли, що Асті не приїде", — пише телеграм-канал.

Сама уродженка Черкас не коментувала зриву свого російського туру.

Анна Asti Фото: asti

Колишня солістка гурту Artik & Asti ще до початку повномасштабної війни тривалий час мешкала та працювала в РФ. Після 24 лютого 2022 року вона замовчала війну, продовжуючи перебувати в Росії та будувати там карʼєру.

Навесні 2022 року вона навіть записала пісню з Філіпом Кірковоровим, який відкрито підтримує війну в Україні.

Зазначимо, що уродженка Черкас стала популярною в дуеті з іншим українським співаком Артемом Умрихіним (Artik). Їхній проєкт мав назву Artik & Asti. У 2021 році гурт розпався. Дзюба почала будувати сольну кар'єру, а співак продовжив історію гурту Artik & Asti, найнявши нову солістку.

Що відомо про "голу" вечірку

Наприкінці 2023 року блогерка Настя Івлєєва організувала вечірку, дрескодом якої була відсутність одягу, білизна або прозорі вбрання, що спричинило суспільний резонанс.

На вечірці зʼявилися Філіп Кіркоров, Анна Asti, Лоліта Мілявська, Ксенія Собчак та інші, а після розгорання скандалу вони почали просити вибачення, виправдовуючи свої дії. Втім, зірок почали "скасовувати", зокрема, уродженку Черкас. Вона, як відомо, поїхала з РФ з чоловіком начебто через потребу зробити операцію.

Нагадаємо, після вечірки Івлєєвої Лоліта зібралася приїхати на Донбас.

Також Фокус писав про реакцію Міноборони Великої Британії на "голу вечірку" в РФ.