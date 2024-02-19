Наближають війну: Міноборони Британії пояснило, чому в РФ карають за "голу вечірку"

Кремль протиставив розваги столичної "еліти" й військові будні простих російських "патріотів". До учасників цієї вечірки застосовують жорсткі статті законів, щоб штрафувати й відправляти на війну.

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Пересічні росіяни повинні відчути, що РФ бере участь у війні. Саме тому публічно та голосно карають учасників "голої вечірки", яка відбулася в Москві за участю діячів російського шоубізнесу — Філіпа Кіркорова, Лоліти, Anna Asti й інших. Про мотиви дій Кремля йдеться в короткому аналітичному дописі Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

Головна причина, через яку російське керівництво вирішило карати діячів шоубізнесу, — намагання привернути увагу населення РФ до "присутності війни в суспільному житті". Посилена та перебільшена реакція має на меті показати контраст між подіями на фронті і в тилу, пояснили британські аналітики. Так протиставлялися прості російські "патріоти" й прозахідна еліта.

"Наслідки скандалу з "майже голою" вечіркою демонструють дедалі більшу присутність війни в суспільному житті. Кремль майже напевно навмисно посилив і використав скандал, намагаючись "патріотично" зобразити контраст між росіянами підтримку військових зусиль і гедоністичної "західної" столичної еліти".

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На Івлєєву подали колективний позов у розмірі 1 млрд рублів за "голу" вечірку

У дописі розповіли, що Кремль створив "чорний список" із 50 артистів, дотичних до вечірки, яку влаштувала блогерка Настя Івлєєва. Віднедавна ці люди втратили можливість продовжувати діяльність на території РФ.

Серед покарань, які застосував Кремль проти "еліти": ув'язнення, штрафи за "пропаганду ЛГБТ", повістка до військкомату — нагадали в Міноборони Британії статті, які російська влада використала проти учасників вечірки. Їхні концерти масово скасовують і вирізають із ефірів телепередач.

Міноборони Британії про реакцію Кремля на "голу вечірку" Фото: Міноборони Великої Британії

Реакція Кремля — що сталося на "голій вечірці" та після неї

Зазначимо, 20 грудня 2023 року в московському нічному клубі "Мутабор" відбулася вечірка, учасники якої мали прийти на неї "майже одягнутими". На вечірці було заборонено знімати, однак у мережі з'явилися світлини, на яких можна побачити напівроздягнутих відомих діячів шоубізнесу — співаків Філіпа Кіркорова, Лоліту, Анну Асті, журналістку Ксенію Собчак, репера-початківця Vacio.

Після того, як фото показали в Кремлі, почалася реакція влади. Зокрема, організаторку вечірки Настю Івлєєву оштрафували за несплату податків. Українка Анна Асті терміново виїхала з РФ через скасування концертів. Кіркоров і Лоліта також втратили можливість виступати й почали розповідати, як вони допомагають російській армії: Кіркоров виступає перед пораненими, Лоліта — будує церкви.