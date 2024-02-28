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LP заговорила українською і вибачилася після скандалу з прапором РФ (фото)

LP заговорила українською і вибачилася після скандалу з прапором РФ
Фото: iamlpofficial | LP заговорила українською і вибачилася після скандалу з прапором РФ

Артистка майже одразу видалила відео у худі від російських фанатів. Однак вже сьогодні вирішила публічно вибачитися перед українцями.

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Американська співачка Лора Перґоліцці, більш відома як просто LP, попросила вибачення в українських фанатів після того, як записала відеоролик у худі з російським триколором. Відео з вибаченням співачка опублікувала після хвилі хейту під опублікованим відео, яке згодом видалила.

Зокрема, на відеоролику у худі співачка дякувала російським фанатам за подарунок — худі на якому намальований російський корабель з парусами у кольорі державного прапора Росії.

У наступному відео LP озвучила своє вибачення до українців. Зокрема, співачка заявила, що вона дуже шкодує про свій пост і назвала цю публікацію бездумною. LP також визнала, що публікація в худі була її серйозною помилкою. Вона також наголосила, що вона любить та підтримує Україну, і завжди буде підтримувати, а за цей вчинок просить вибачення.

Вибачення перед українцями Fullscreen
Вибачення перед українцями
Вибачення перед українцями Fullscreen
Вибачення перед українцями
Вибачення перед українцями Fullscreen
Вибачення перед українцями
Вибачення перед українцями
Вибачення перед українцями
Вибачення перед українцями

Співачка також пригадала, що в Україні вже два роки триває повномасштабна війна, саме тому треба допомагати цій державі та її народу.

"Моїм посланням є і завжди буде любов та підтримка українського народу. Прийміть мої скромні вибачення, Україно. Мені щиро шкода, будь ласка, знайте, що я завжди дбаю, люблю і підтримую вас. Слава Україні", — сказала співачка.

Нагадаємо, відома українська співачка ледь не скоїла суїцид, коли була вагітна.

Крім цього, Фокус писав, у Кропивницькому попрощалися з блогером-мільйонником Юрієм Ворожко.