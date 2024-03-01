Гайтана показала рідкісний кадр з донькою (фото)
Сапфір-Ніколь народилася у 2017 році. На знімку вона позувала в кофтинці зі Свинкою Пеппою.
44-річна українська співачка Гайтана показала рідкісне фото своєї доньки Сапфір-Ніколь. Знімок єдиної спадкоємиці зірка сцени опублікувала в Instagram.
"Хай буде любов", — підписала пост артистка конголезького походження.
На знімку Сапфір-Ніколь позує в сірій кофтинці з героїнею мультфільму "Свинка Пеппа" та в обручі з вушками Мінні Маус. Донька Гайтани також руками склала сердечко.
"Гарненька мілашка", "Занадто мило", "Бусінка така вже доросла! І сяюча. Обіймаю", — коментують кадр підписники української співачки.
Зазначимо, що своє особисте життя Гайтана намагається тримати подалі від уваги публіки. Відомо, що артистка одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в подружжя народилася дочка.
Судячи з геолокації профілю в соцмережі знаменитості, наразі вони проживають у Швейцарії.
Нещодавно Гайтана вітала чоловіка з днем народження.
"Ти вмієш вести, піклуватися, захищати, навчати і наставляти, бути чесним, відповідальним, люблячим, неординарним і веселим. Усе добре в тобі! З Днем народження, Коханий! Будь щаслививий", — звернулася до Олександра Смарта співачка.
Нагадаємо, Гайтана показала, як проводила час з донькою взимку.
Також Фокус писав про новини з професійного життя Гайтани.