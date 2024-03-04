Сестра Брітні Спірс прийшла на концерт її суперниці (відео)

Брітні Спірс і Крістіна Агілера були суперницями ще з часів Клубу Міккі Мауса. Однак якщо Крістіна розвиває свою кар'єру і зараз, Брітні пішла зі сцени.

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Поки американська поп-співачка Брітні Спірс обмежується танцями перед домашньою камерою і відкрито заявляє, що не планує повертатися на сцену, її молодша сестра Джеймі Лінн із задоволенням відвідує концерти її суперниці Крістіни Агілери, яка не лише помітно схудла, а й активно розвиває свою кар'єру. Зокрема, її помітили на фінальному шоу резиденції Крістіни Агілери в Лас-Вегасі. Відповідне відео з'явилося у фан-акаунті Брітні.

Дівчина була в короткій чорній сукні, а її світле волосся вільно спадало на плечі.

Свого часу сестри Спірс і Крістіна Агілера починали разом кар'єру в Клубі Міккі Мауса на початку 1990-их років, і спочатку їхня кар'єра розвивалася рівноцінно. Незважаючи на те, що Джеймі Лінн і Крістіна знайомі багато років, це не завадило шанувальникам Брітні переслідувати її в жовтні минулого року, після того як вона лайкнула один з постів Агілери в соціальних мережах.

Зараз стосунки між Джеймі Лінн і Брітні натягнуті, оскільки старша сестра часто звинувачувала молодшу в тому, що та не підтримала її, коли вона боролася за свою свободу проти опіки батька. Про непрості стосунки з сестрою Брітні розповіла і у своїх мемуарах "Жінка в мені". Сама Джеймі Лінн також розповіла цю історію з особистого погляду.

Зараз Джеймі Лінн знімається в четвертому сезоні популярного серіалу Netflix "Солодкі магнолії" і їздить на зйомки з Луїзіани, де живе, в Атланту. Спірс грає матір-одиначку Норін Фітцгіббонс у мильній драмі, що розповідає про життя трьох друзів дитинства в маленькому південному містечку.

Також вона повторила роль Зої Брукс у фільмі "Зої 102".

Джеймі Лінн виховує 15-річну доньку Медді від колишнього чоловіка Кейсі Олдріджа.

Раніше Фокус писав, що сестра Брітні Спірс візьме участь у реаліті-шоу про виживання в джунглях.