Сестра Бритни Спирс пришла на концерт ее соперницы (видео)

Бритни Спирс и Кристина Агилера были соперницами еще со времен Клуба Микки Мауса. Однако если Кристина развивает свою карьеру и сейчас, Бритни ушла со сцены.

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Пока американская поп-певица Бритни Спирс ограничивается танцами перед домашней камерой и открыто заявляет, что не планирует возвращаться на сцену, ее младшая сестра Джейми Линн с удовольствием посещает концерты ее соперницы Кристины Агилеры, которая не только заметно похудела, но и активно развивает свою карьеру. В частности, ее заметили на финальном шоу резиденции Кристины Агилеры в Лас-Вегасе. Соответствующее видео появилось в фан-аккаунте Бритни.

Девушка была в коротком черном платье, а ее светлые волосы свободно спадали на плечи.

В своем время сестры Спирс и Кристина Агилера начинали вместе карьеру в Клубе Микки Мауса в начале 1990-ых годов, и поначалу их карьера развивалась равноценно. Несмотря на то, что Джейми Линн и Кристина знакомы много лет, это не помешало поклонникам Бритни преследовать ее в октябре прошлого года, после того как она лайкнула один из постов Агилеры в социальных сетях.

Сейчас отношения между Джейми Линн и Бритни натянуты, поскольку старшая сестра часто обвиняла младшую в том, что та не поддержала ее, когда она боролась за свою свободу против опеки отца. О непростых отношениях с сестрой Бритни рассказала и в своих мемуарах "Женщина во мне". Сама Джейми Линн также поведала эту историю с личной точки зрения.

Сейчас Джейми Линн снимается в четвертом сезоне популярного сериала Netflix "Сладкие магнолии" и ездит на съемки с Луизианы, где живет, в Атланту. Спирс играет мать-одиночку Норин Фитцгиббонс в мыльной драме, рассказывающей о жизни трех друзей детства в маленьком южном городке.

Также она повторила роль Зои Брукс в фильме "Зои 102".

Джейми Линн воспитывает 15-летнюю дочь Мэдди от бывшего мужа Кейси Олдриджа.

Ранее Фокус писал, что сестра Бритни Спирс примет участие в реалити-шоу про выживание в джунглях.