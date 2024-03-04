Позашлюбний син Шварценеггера показав рідкісні кадри зі своєю дівчиною

Джозеф Баена рідко показує публіці своє особисте життя. Проте він уже майже чотири роки зустрічається з бізнесвумен Нікі Додаж.

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26-річний позашлюбний син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена із задоволенням публікує в соцмережах фото своїх спортивних і картерних досягнень, демонструючи м'язи й акторську гру. А ось що стосується особистого життя, то тут молодий чоловік намагається привертати поменше уваги. Тому кожна публікація фото з дівчиною на його сторінці в Instagram стає інфоприводом. Зовсім недавно Джозеф показав передплатникам свій відпочинок із подругою в Мексиці.

Баена опублікував фото з Тодос-Сантом, де показав розкішні краєвиди, а також показав кілька фотографій з Нікі Додадж.

Джозеф і Нікі зустрічаються з березня 2019 року, а рік потому Нікі познайомився зі знаменитим батьком Джозефа. Вони часто ходять на побачення в популярні місця Лос-Анджелеса.

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Незважаючи на сімейну популярність своєї другої половинки, Нікі теж не остання людина. Вона — бізнесвумен, яка заснувала Malibu Juice Club, лінію розкішного модного одягу для чоловіків і жінок.

На фото з відпочинку вона обіймає Джозефа, позуючи в красивій довгій сукні, а також прогулюється з ним по пустелі в білому бікіні і білій довгій спідниці, приспущеній на стегнах.

Найцікавіше, що пара не підписана одне на одного в соцмережах, вважаючи за краще мінімально виставляти свої почуття на публіку.

Раніше Фокус писав, що позашлюбний син Шварценеггера відреагував на мемуари батька.