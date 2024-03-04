Головними героями стануть мільярдер Березовський, який сприяв тому, щоб Путін прийшов до влади, і сам президент РФ.

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Netflix представив нову бродвейську виставу під назвою "Патріоти", яка зачіпає тему президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє Variety.

Дія п'єси розгортається в 1991 році, коли Радянський Союз розпадається. Вона розповідає історію російського олігарха і мільярдера Бориса Березовського, який зіграв ключову роль у допомозі Путіну прийти до влади.

Однак з часом Березовський стає відкритим критиком російського президента, що призводить до напружених відносин між ними. Його смерть 2013 року в Лондоні за недостовірних обставин стає предметом загадок і спекуляцій.

"На Заході ви навіть не уявляєте, ви думаєте, що Росія — це холодне бліде місце, повне труднощів і зла. Ми тут, щоб змусити Захід відкрити очі на те, що Росія ніколи не буде гарним сусідом і завжди загрожуватиме світовому порядку, буде ворогом свободи, і що нам потрібно діяти зараз!", — йдеться в анонсі.

Над п'єсою працюватиме режисер Пітер Морган, який раніше працював над серіалом "Корона", Путіна на сцені зіграє Вілл Кін, а Березовського втілить Майкл Стулбарг. Також за сюжетом на сцені з'явиться герой Романа Абрамовича, якого зіграє Люк Теллон.

Прем'єра вистави відбудеться в Нью-Йорку 22 квітня 2024 року. П'єсу показуватимуть протягом 12 тижнів у театрі Ethel Barrymore.

Нагадаємо, що політтехнолог Юрій Подорожній розповів, що президент Росії Володимир Путін не є єдиною людиною, яка мріє знищити Україну. За його словами, очільник Кремля абсолютно не приховує своєї ненависті до України та її громадян і тому всіма способами намагається знищити все, що пов'язано з нашою країною. Однак, йому не вдається це зробити.