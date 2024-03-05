47-річна Шакіра показала розкішну фігуру в бікіні

22 березня виходить 12-ий студійний альбом співачки Las Mujeres Ya No Lloran. Створюючи його, вона "воччтанавливалась" після пережитих випробувань.

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47-річна колумбійська співачка Шакіра потішила 90,5 млн своїх підписників в Instagram порцією нових фото, похвалившись стрункою і підтягнутою фігурою.

На знімках вона позує в камуфляжному топі з бахромою і таких самих плавках на березі, і позаду неї — океан. Також є фотографії, де вона у воді, злегка забруднена піском. Співачка розпустила своє медово-світле волосся м'якими хвилями.

Знімав артистку відомий майстер кадру Ніколя Жерарден.

"Ця пісня Nassau — мій погляд на Afrobeat, вона входить до мого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який вийде 22 березня", — йдеться у підписі до публікації.

Раніше співачка зізнавалася, що її нова платівка — це шлях до відновлення себе після пережитих випробувань. Вона важко пережила зраду коханого чоловіка, футболіста Жерара Піке, проблеми з податковою службою Іспанії та багато іншого.

За свою творчу кар'єру Шакіра випустила 11 студійних альбомів, а про вихід 12-го розповіла в середині лютого цього року.

"Створення цієї роботи було алхімічним процесом. Складаючи кожну пісню, я відновлювала себе. Під час їхнього співу мої сльози перетворилися на діаманти, а моя вразливість — на силу", — наголосила вона.

До нової платівки увійдуть вісім нових треків, а також раніше випущені хіти-сингли.

Уперше для зірки, володарки премії "Греммі", новий альбом знаменує собою її дебютний реліз на вінілі, що містить чотири різні видання з обкладинками, кожне з яких доповнене ексклюзивним кольоровим вініловим варіантом.

Останній альбом артистка випустила 2017-го.

Раніше Фокус писав, що Шакіра вирішила питання з несплатою податків в Іспанії та отримала "Греммі" за пісню про зраду.