Самотня Шакіра анонсувала перший за сім років альбом

До нового альбому включено 16 треків. Він вийде з чотирма різними обкладинками.

47-річна колумбійська співачка Шакіра 22 березня представить на Sony Latin свій перший за останні сім років альбом під назвою "Las Mujeres Ya No Lloran..." ("Жінки більше не плачуть"). Про це артистка повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

Вона показала чотири різні обкладинки для платівки в образах, підібраних для неї її стилістом Ніколя Брю.

"Мій 12-й студійний альбом — це той, який я створила разом з усіма вами, моєю зграєю вовчиць, які були поруч зі мною на кожному етапі шляху.

Виконання цієї роботи було алхімічним процесом. Складаючи кожну пісню, я відновлювала себе. Поки я їх співала, мої сльози перетворилися на діаманти, а моя вразливість — на силу", — йдеться у підписі.

Іспаномовний альбом Шакіри з 16 треків включає вісім нових пісень, ремікс і сім раніше випущених синглів — Acróstico, Out of Your League, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Te Felicito, Copa Vacía і El Jefe.

Останні роки були для Шакіри непростими. У 2022-му вона розлучилася зі своїм партнером і батьком її синів Саші та Мілана Жераром Піке через його зради.

У листопаді минулого року Шакіра виплатила Іспанії $34 мільйони несплачених податків у період з 2012 по 2014 і 2018 роки, щоб уникнути восьмирічного тюремного ув'язнення, яке їй серйозно загрожувало.

Можливо, скоро у неї з'явиться новий привід для радості. 18 лютого вона побореться за два призи — "Латиноамериканська артистка року" і "Спільна пісня року" (з Кароль Джі) — на 49-й церемонії вручення нагороди "Вибір народу".

Артистка також номінована на шість нагород, зокрема на премію "Артист року", на церемонії iHeartRadio Music Awards 2024, яка вийде в ефір 1 квітня на каналі Fox.

Раніше Фокус писав, що Шакіра отримала "Греммі" за пісню про зраду свого коханого.