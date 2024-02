Одинокая Шакира анонсировала первый за семь лет альбом

В новый альбом включены 16 треков. Он выйдет с четырьмя разными обложками.

Related video

47-летняя колумбийская певица Шакира 22 марта представит на Sony Latin свой первый за последние семь лет альбом под названием "Las Mujeres Ya No Lloran…" ("Женщины больше не плачут"). Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети.

Она показала четыре разные обложки для пластинки в образах, подобранных для нее ее стилистом Николя Брю.

"Мой 12-й студийный альбом — это тот, который я создала вместе со всеми вами, моей стаей волчиц, которые были рядом со мной на каждом этапе пути.

Выполнение этой работы было алхимическим процессом. Сочиняя каждую песню, я восстанавливала себя. Пока я их пела, мои слезы превратились в бриллианты, а моя уязвимость — в силу", – говорится в подписи.

Испаноязычный альбом Шакиры из 16 треков включает восемь новых песен, ремикс и семь ранее выпущенных синглов — Acróstico, Out of Your League, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Te Felicito, Copa Vacía и El Jefe.

Последние годы были для Шакиры непростыми. В 2022-м она рассталась со своим партнером и отцом ее сыновей Саши и Милана Жераром Пике из-за его измен.

В ноябре прошлого года Шакира выплатила Испании $34 миллиона неуплаченных налогов в период с 2012 по 2014 и 2018 годы, чтобы избежать восьмилетнего тюремного заключения, которое ей серьезно грозило.

Возможно, скоро у нее появится новый повод для радости. 18 февраля она поборется за за два приза – "Латиноамериканская артистка года" и "Совместная песня года" (с Кароль Джи) – на 49-й церемонии вручения награды "Выбор народа".

Артистка также номинирована на шесть наград, в том числе на премию "Артист года", на церемонии iHeartRadio Music Awards 2024, которая выйдет в эфир 1 апреля на канале Fox.

Ранее Фокус писал, что Шакира получила "Грэмми" за песню об измене своего возлюбленного.