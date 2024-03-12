Старий друг Кілліана Мерфі показав його кумедне архівне фото
Кріс О'Дауд, зірка серіалу "Комп'ютерники", поділився кумедним знімком із Кілліаном Мерфі. Обидва актори працювали колись разом.
Актор Кріс О'Дауд поділився кумедним знімком з Кілліаном Мерфі після того, як зірка "Оппенгеймера" отримала свій перший "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Кріс і Кілліан знайомі вже багато років і колись разом знімалися. Про це пише Daily Mail.
47-річний Мерфі отримав нагороду за головну роль у фільмі "Оппенгеймер" на 96-й церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі в неділю ввечері.
44-річний Кріс опублікував фото в X (раніше Twitter), щоб привітати свого друга з величезною перемогою, поділившись знімком пари, одягненої як школярки.
На ретроспективній фотографії зображені юні Кілліан і Кріс у шкільній формі та капелюшках-канотьє.
"Я так радий за цього блискучого хлопця з Корка. Понад 25 років чудової роботи, Буалад Бос Кілліан, ми всі так тобою пишаємося", — написав Кріс. Bualadh Bos — це ірландський вираз, який означає "тривалі оплески", або "овації".
Перемога Кілліана стала першою перемогою Ірландії на церемонії відтоді, як Деніел Дей-Льюїс і Бренда Фрікер взяли призи за фільм "Моя ліва нога" ще 1990 року.
Однак Дей-Льюїс народився в Лондоні, тому Мерфі став першим ірландським володарем премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль. І він не забув згадати про це.
Мерфі сказав журналістам: "Я трохи приголомшений, я дуже приголомшений. Я дуже скромний. Я дуже вдячний і, знаєте, дуже пишаюся тим, що я ірландець, який стоїть сьогодні тут. Для мене це дійсно дуже важливо. Я не знаю, чи говорив я це у своїй промові, тому що не можу згадати, що я сказав".
Актор зазначив, що в Ірландії всі підтримують людей мистецтва і це дуже важливо для майбутнього.
Кілліан також розповів про свої стосунки з режисером Крістофером Ноланом, назвавши їх "дуже особливими".
"Ми працюємо разом уже 20 років. Я думаю, що він ідеальний режисер, він видатний письменник, він видатний режисер. Він представляє цей фільм так, як ніхто інший у світі, і я просто не можу повірити у свою удачу. Я робив для нього кінопроби, коли був дитиною, і подумав, що на цьому все, і достатньо буде побути в кімнаті з Крісом кілька годин, і ось ми тут. Так що я дуже скромний і вдячний", — сказав Кілліан.
Нагадаємо, після церемонії, поки на його статуетку наносили гравіювання, Кілліан Мерфі тепло привітав українського режисера Мстислава Чернова і обійняв його, вітаючи з перемогою.
Сам Чернов зі сцени зізнався, що він би не хотів знімати свою картину "20 днів у Маріуполі", з огляду на жахливі обставини і триваючу війну з РФ.