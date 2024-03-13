Раз і назавжди: 5 продуктів, які допоможуть легко кинути палити

Кинути палити складно, але, крім наполегливості та сили волі, вам можуть допомогти деякі продукти. Якщо ви маєте намір назавжди розпрощатися з цією шкідливою звичкою, дізнайтеся про своїх союзників.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), тютюнова епідемія є однією з найсерйозніших загроз громадській охороні здоров'я у світі, щорічно забираючи понад 8 мільйонів життів. Куріння сигарет пов'язане з безліччю проблем зі здоров'ям, серед яких захворювання серця, гормональної системи, обміну речовин і навіть мозку. Відмова від куріння допоможе вам зміцнити своє здоров'я та позбутися негативних наслідків цієї згубної звички. Якщо ви хочете кинути палити або вже намагаєтеся це зробити, спробуйте додати ці продукти та напої до свого раціону. Про це пише Health Shots.

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Боротися з потягом до сигарет і тютюну складно, але можливо. Хоча продукти не можуть безпосередньо допомогти вам кинути палити, вони можуть допомогти зменшити потяг до куріння. Ці продукти позитивно впливають на відмову від тютюну і нікотину, що може допомогти людям легше кинути палити, каже доктор Акшай Будхраджа фахівець із респіраторної медицини та медицини сну.

Продукти, багаті на вітамін С

Фото: Freepik

Продукти з високим вмістом вітаміну С, такі, як апельсини, полуниця і солодкий перець, можуть зменшити потяг до нікотину. Вітамін С підвищує здатність організму поглинати нікотин і ефективніше виводити його з організму. Фактично, вітамін С зміцнює ослаблену курінням імунну систему та покращує загальний стан здоров'я. Крім того, продукти, що містять вітамін D і вітамін B12, також корисні для курців, оскільки куріння спричиняє зниження засвоєння поживних речовин, що призводить до їхнього дефіциту.

Молочні продукти

Молочні продукти, наприклад, молоко, вершки, масло, йогурт і сир, містять сполуку під назвою казеїн, яка знижує потяг до нікотину. За словами доктора Будхраджі, "відомо, що молоко і молочні продукти змінюють смак сигарет, що може допомогти кинути палити, якщо людина захоче".

Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай — один із найефективніших напоїв, що допомагають впоратися з тягою до куріння. Він багатий на антиоксиданти і містить сполуку під назвою галлат епігалокатехіну (EGCG), яка, як було доведено, зменшує потяг до нікотину і симптоми абстиненції, такі, як сильне бажання палити, занепокоєння, проблеми зі сном і т. д. Вживання зеленого чаю протягом дня може допомогти приборкати потяг до паління і має заспокійливу дію.

Жувальні гумки

"Жувальна гумка відволікає від тяги до паління і займає рот, зменшуючи бажання палити", — каже доктор Будхраджа. Вибирайте жувальну гумку без цукру, щоб уникнути непотрібних калорій і зберегти здоров'я порожнини рота. Жування гумки також стимулює вироблення слини, яка допомагає вивести токсини з організму і зменшити бажання курити.

Фрукти та овочі

Фото: Freepik

Перекус фруктами та овочами допоможе задовольнити підвищений потяг до їжі, який часто виникає при відмові від нікотину. Фрукти та овочі також забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та клітковиною, підтримуючи здоров'я. Хрусткі овочі, такі як морква і селера, можуть бути особливо корисними для задоволення оральної фіксації, пов'язаної з курінням. Крім того, фрукти мають природну солодкість без шкідливих добавок, які містяться в сигаретах, що робить їх здоровішою альтернативою для задоволення тяги до куріння.

Нагадаємо, експерти порекомендували корисний напій, який може допомогти приборкати потяг до сигарет.

Раніше Фокус писав про те, що в пошуках полегшення процесу відмови від куріння, вчені виділили три методи, які ефективно допомагали людям кинути цю згубну звичку:

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.