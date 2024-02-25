Смачний напій може допомогти вам кинути палити, — експерти

Деякі курці задумаються про те, як назавжди позбутися цієї жахливої звички. Експерти порекомендували корисний напій, який може допомогти приборкати тягу до сигарет.

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Експерти компанії GoSmokeFree вважають, що існує смачний напій, який може не тільки допомогти людям кинути палити, а й відшкодувати частину завданих збитків здоров'ю, повідомляє Мirror.

Нікотин викликає сильне звикання, тому паління і вейпінг можуть виявитися справді шкідливою звичкою, якої складно позбутися. Потяг до нікотину з'являється занадто легко і швидко. Багато хто замислюється над тим, щоб спробувати кинути курити назавжди. Однак, незважаючи на всю волю, нікотинозалежним людям буде важко просто кинути палити і почати нове, більш здорове життя.

Але, на думку експертів GoSmokeFree, є певний напій, який може допомогти полегшити тягу до нікотину. Вони вважають, що вживання трав'яного чаю може стати ключем до того, щоб кинути палити назавжди, через той ефект, який він чинить на організм.

"Трав'яні чаї можуть бути багатообіцяючим союзником у боротьбі з тягою до нікотину. Ці чаї надають на нікотинозалежних стимулювальний ефект, пропонуючи людям приємну заміну звичного паління", — кажуть експерти компанії.

Вони посилаються на дослідження, які показують, що женьшень, який міститься в деяких трав'яних чаях, може володіти терапевтичними властивостями при нікотиновій залежності, оскільки він послаблює вплив дофаміну, нейромедіатора, який спричиняє відчуття задоволення, вивільнюваного під час куріння.

Зелений чай також є гарним варіантом, оскільки він наповнює організм мікроелементами та амінокислотами, які, своєю чергою, можуть зменшити бажання курити. Це не тільки може допомогти впоратися з потягом до паління, а й допомогти усунути шкоду, яку паління цигарок і вейпінг завдали організму.

"Дослідження показують, що він також допомагає відновлювати тканини, пошкоджені курінням, допомагаючи в довгостроковій перспективі зцілити весь організм", — кажуть експерти.

Вони також рекомендують уникати гострої та солодкої їжі. Натомість тим, хто намагається кинути палити, слід обирати здорові закуски, які не тільки корисні, а й знижують ймовірність затягнутися.

Овочеві палички, як-от морква, селера, огірки та зелений перець, є ситною і поживною альтернативою. Солодкі палички кориці також можуть допомогти полегшити тягу до паління і замінити сигарети або електронні сигарети в моменти спокуси. Такі льодяники дають змогу швидко відчути смак і допомагають задовольнити психологічне бажання курити.

Медитація і фізичні вправи також відіграють ключову роль у боротьбі за відмову від паління і мають бути включені до плану, який згодом зробить потяг до паління більш керованим. "Важливо пам'ятати, що йдеться не тільки про те, щоб кинути палити, а й про те, щоб відчути себе здоровішим і внести довгострокові зміни в здорове життя без нікотину", — сказали вони.

Раніше, 2 січня Фокус повідомляв про те, що знайдено простий спосіб кинути палити, який набагато ефективніший за наявні засоби. Виявлена сполука рослинного походження не показала жодних серйозних побічних ефектів і в майбутньому може стати дієвою підмогою боротьби з курінням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.