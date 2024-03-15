Проблеми з травленням забезпечені: 4 найшкідливіші напої для кишечника

Кишечник часто називають "другим мозком", тому він відіграє важливу роль у нашому здоров'ї, впливаючи на все — від травлення до імунітету. Дієтологи назвали напої, які шкодять здоров'ю кишківника.

Related video

На крихкий баланс кишкового мікробіома впливає спосіб життя і, звісно ж, деякі харчові звички. Деякі продукти викликають здуття живота, гази та дискомфорт. Дипломована дієтологиня Крутіка Нанаваті розповіла про напої, які ушкоджують кишківник та впливають на травлення. Про це пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Газовані напої

Фото: Freepik

Вживання газованих напоїв пов'язане з проблемами травлення і здуттям живота через високий вміст у них газів. Ці напої містять розчинений вуглекислий газ, який під час вживання утворює бульбашки і шипить. При ковтанні ці бульбашки можуть накопичуватися в шлунково-кишковому тракті, спричиняючи підвищене газоутворення та здуття живота.

"Шипіння, яке ви чуєте, — це не просто бульбашки, це повітря, що потрапляє у вашу травну систему. Газовані напої можуть призвести до неприємного здуття живота і надмірного утворення газів. Карбонізація вводить надлишок повітря в травну систему, розширюючи шлунок і спричиняючи здуття живота", — каже Нанаваті.

Замість цього вона пропонує обирати для втамування спраги що-небудь просте, наприклад воду. "Звичайна вода — найкращий напій, корисний для кишківника, вона допомагає травленню, виводить токсини і дає вам відчуття легкості, без здуття живота та газів".

Солодкі напої

Фото: Freepik

Солодкі напої, включно з фруктовими соками і підсолодженими напоями, часто спричиняють проблеми з травленням і здуття живота через високий вміст цукру і штучних добавок. Споживання великої кількості цукру може порушити баланс бактерій у кишечнику, що призведе до запалення і травного дискомфорту.

"Фруктоза, поширений підсолоджувач у соках, спортивних напоях і підсолоджених чаях, погано засвоюється нашим кишечником. Цей процес ферментації виділяє газ, що призводить до здуття живота і дискомфорту. Фруктоза живить кишкові бактерії, сприяючи утворенню газів і здуття живота", — каже Нанаваті.

Що стосується більш здорових альтернатив, дієтолог рекомендує "воду, настояну на фруктах, травах і спеціях, як-от імбир, лимон та м'ята, тому що вони пропонують освіжаючий смак і потенційну користь для травлення".

Кава та чай

Фото: Freepik

Надмірне вживання кави та чаю, особливо з високим вмістом кофеїну і молочних добавок, може призвести до травного дискомфорту і навіть здуття живота. Кофеїн є природним стимулятором, який може збільшити вироблення шлункової кислоти, потенційно посилюючи подразнення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та посилюючи такі симптоми, як печія, здуття живота та дискомфорт у животі.

Дієтолог зазначає, що "хоча помірне вживання кави та чаю може принести користь для здоров'я, зловживання ними може подразнювати слизову оболонку шлунка і порушувати травлення. У чутливих людей це може призвести до печії, розладу шлунка і газоутворення. Надмірне вживання кави та чаю може спричинити запалення слизової оболонки шлунка, спричиняючи підвищену кислотність, рефлюкс і газоутворення".

Натомість вона радить обирати несолодкий чай з льодом або натуральні фруктові соки, змішані з водою, щоб знизити споживання цукру і запобігти потенційному подразненню кишківника.

Молочні коктейлі

Фото: Freepik

Молочні напої, такі як молочні коктейлі, можуть бути джерелом розладу шлунка і здуття живота, особливо у людей з непереносимістю лактози або чутливістю до молочних продуктів. Молочні коктейлі зазвичай містять як основний інгредієнт молоко, багате на лактозу, яку деяким людям важко перетравлювати. Коли люди з непереносимістю лактози споживають молочні продукти, у них можуть виникнути такі симптоми, як здуття живота, гази, спазми в животі та діарея. Крім того, молочні напої містять велику кількість жирів і калорій, що може спричиняти відчуття дискомфорту та здуття живота, особливо за їх надмірного вживання.

Нагадаємо, 4 напої, які допоможуть поліпшити травлення і прискорити обмін речовин

Раніше Фокус писав про те, які спеції допоможуть при здутті живота та інших проблемах із травленням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.