В'ячеслава Узелкова "поховали" заживо - боксер відповів (фото)

В'ячеслав Узелков різко відповів на чутки про його смерть та заявив, що знає, хто за цим стоїть.

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44-річний колишній боксер В’ячеслав Узелков спантеличив підписників новиною про власну смерть. Фото на якому зображене його обличчя та свічка з підписом: "Рідні згорьовані. Трагічна звістка. Він помер. Невимовна втрата", він опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

Як виявилося таку рекомендацію вибило тренеру у його телефоні. Зокрема, це виявилася фейкова новина, а точніше новина взагалі не про боксера В’ячеслава Узелкова, а про смерть 78-річного вченого. Однак, ймовірно, для більших переглядів, журналісти вирішили використати фото саме В’ячеслава зі свічкою. На самому ж сайті після переходу фото В'ячеслава зі свічкою відсутнє.

В'ячеслав Узелков про свою смерть Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/ В'ячеслав Узелков про свою смерть Фото: https://www.instagram.com/uzelkov_official/

"Ви вважаєте, що живі і живете в цьому світі? Я вважаю, що ні. Ваше життя як сірник, погорів без потреби і згас. Так, я не помер, той допис, з видань якоїсь *рені. Але знаю від кого пішов той посил. Так нехай вона з тим і живе", — написав у себе на сторінці боксер після того як побачив публікацію.

Варто відзначити, що у лютому 2024 року тренер по боксу В’ячеслав Узелков повідомив про проблеми зі здоров’ям. Тоді він опинився у вінницькій лікарні. Вже через тиждень боксера госпіталізували до Києва. Там в Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова В’ячеславу Узелкову провели операцію. На початку березня В'ячеслав Узелкова виписали з лікарні і він повернувся додому. Однак, як з’ясувалося на нього чекала ще третя операція.

Нагадаємо, раніше ми писали, що В'ячеслав Узелков, який переніс операцію, поскаржився на дітей від Марини Боржемської. Крім цього, фокус писав, що Вʼячеслав Узелков вдруге одружується.